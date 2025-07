Estrategia digital andaluza

La Junta asegura que ha gastado casi 830 millones en los últimos tres años en la transformación digital de la comunidad. El 80% de la inversión comprometida por el Ejecutivo autónomo hasta 2027. El listado de actuaciones desarrolladas con estas partidas es muy amplio. Como conclusión, el Gobierno andaluz sitúa a Andalucía como “un referente” mundial en materia de digitalización. Más allá de hipérboles políticas y autocomplacencias globales, hay que felicitarse por la apuesta decidida de la Administración autonómica en esta materia. Es evidente que la robotización de todos los sectores productivos resulta esencial para el desarrollo actual y futuro de Andalucía. Bajo ningún concepto se puede perder este tren, ni siquiera quedar rezagados. La implementación de las herramientas, incluidas las que proporciona la Inteligencia Artificial, debe ser transversal e integral. No hay una sola área de la sociedad que pueda quedar ajena a los avances tecnológicos. La sanidad y los servicios públicos en general, el funcionamiento interno de la propia administración, las empresas, pequeñas, medianas y grandes. La digitalización debe formar parte de la normalidad funcional. El Gobierno andaluz debe escoger el modelo. Hasta ahora ha optado por la fórmula de acotar estrategias y planes: de capacitación, de emprendimiento, de transformación, de infraestructuras o de ciberseguridad, por enumerar algunos que están en marcha o previstos. Pero no se trata de diseñar compartimentos estancos. Por cierto, respecto al último apartado no son pocas las amenazas a las que están expuestas las administraciones y las empresas. Y, por supuesto, los ciudadanos en general. La Junta asegura que en 2024 el Centro de Ciberseguridad frenó 11.200 ataques, un 44% más que el año anterior. El objetivo de 2027 además sólo puede considerarse una meta volante, la digitalización exige una adaptación continua a su evolución.