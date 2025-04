Irresponsabilidad y miedo

En los algo menos de tres meses que lleva en el poder en Estados Unidos Donald Trump ha dado muestras de que está dispuesto a hacer volar por los aires las reglas geoestratégicas más sólidamente establecidas y que, haciendo gala de una irresponsabilidad manifiesta, las consecuencias que puedan acarrear sus decisiones no lo van a frenar. Primero, dinamitó las alianzas internacionales que mantenían a su país como líder del mundo libre y principal garante de su seguridad. Ahora, ha derribado de una patada las reglas del comercio mundial y ha echado por tierra todo lo construido en los últimos ochenta años para liberalizar el tráfico de mercancías entre los países. Las consecuencias de este último disparate han hundido, aun antes de haberse puesto en marcha los aranceles anunciados la semana pasada, las bolsas de todo el mundo. Los inversores adelantan un futuro con la inflación al alza y en el que el fantasma de una recesión global empieza a asomar en el horizonte. La paradoja de esta situación es que el propio Estados Unidos no solo no se ve favorecido por las barreras que el presidente levanta frente a las importaciones, sino que sería la primera víctima. No parece que al inquilino del Despacho Oval le importe mucho lo que vaya a pasar en la economía de su país. El resto del mundo ha reaccionado con preocupación y miedo. La caída de los mercados bursátiles que se está produciendo desde la semana pasada, la mayor desde la irrupción del Covid en marzo de 2020, son un síntoma claro de que la situación está fuera de control y de la confusión sobre lo que puede pasar en los próximos meses. En una situación de tanta inestabilidad es fácil que los gobiernos se dejen llevar por la tensión y cometan errores. La irresponsabilidad con la que actúa Trump no puede arrastrar a Europa porque entonces todo irá a peor.