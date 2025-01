La legislatura imposible

La estrepitosa derrota parlamentaria del Gobierno el pasado miércoles en el Congreso admite múltiples lecturas, pero hay una que se sobrepone a cualquier otra: estamos en una legislatura imposible en la que Pedro Sánchez ya no tiene margen de maniobra ni para sacar adelante la revalorización de las pensiones. La gobernación de España está en manos de un estrafalario personaje fugado de la Justicia que hace y deshace a su antojo y que somete a chantaje a un Ejecutivo maniatado. Eso es así porque Puigdemont sabe que puede contar con la complicidad activa o pasiva del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo no tiene otra estrategia ni otro programa que empujar a Pedro Sánchez hacia el abismo de unas elecciones anticipadas, cuanto antes mejor. La responsabilidad principal de lo ocurrido es del Gobierno, que llevó a la Cámara un decreto con un revoltijo de medidas que incluía desde pensiones, tarifas de transportes o entrega de fondos a las comunidades autónomas hasta la entrega al PNV del edificio de París que le fue incautado por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. No es este, por cierto, el primer Gobierno que abusa de este tipo de iniciativas que mezclan con el mayor descaro churras con merinas. En esta ocasión, el PP ha corrido el riesgo de quedar ante la opinión pública como un partido que antepone sus propios intereses estratégicos a la aprobación de medidas de carácter social que en condiciones normales no habría dudado en aprobar. Pero es que la situación política en España es cualquier cosa menos normal. Puigdemont tiene en su mano noquear a Pedro Sánchez cada vez que le conviene y ahora sabe que Alberto Núñez Feijóo lo secundará porque su objetivo único es sacar al presidente del cuadrilátero. Lo ocurrido dibuja una pinza contra el Gobierno que va a marcar la situación mientras dure la legislatura. Lo peor es que Sánchez piensa prolongar esta agonía hasta más allá de lo razonable porque su único proyecto es durar en La Moncloa.