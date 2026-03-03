La desaparición del tirano Ali Jamenei y el previsible desmoronamiento del régimen de los ayatolás es una buena noticia para el mundo y en especial para el castigado pueblo de Irán, sumido desde 1979 en una dictadura teocrática en la que la represión y la falta de los más elementales derechos han sido la norma. Sin embargo, la forma en la que se ha llevado a cabo el ataque contra Teherán es una noticia pésima porque confirma que el nuevo orden mundial tiene en el uso de la fuerza el factor determinante y que el derecho internacional ha sido arrinconado por las grandes potencias. Estados Unidos e Israel han actuado contra el principal factor de desestabilización de Oriente Medio movido por dos urgencias: la de evitar que Irán estuviese en disposición de acceder a armamento nuclear y la de mostrar al resto de los actores internacionales, especialmente a China, el reparto de zonas de influencia en el mundo. Como en el caso de Venezuela a principios de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra con claridad cuáles son para él las áreas vitales en las que proyectar su poder y sobre todo en las que asegurar sus suministros de petróleo. En esta ocasión se trata también de eliminar al principal enemigo de Israel y garantizar de esta forma que Benjamin Netanyahu tendrá las manos libres para desarrollar sus planes en la zona. Pero los riesgos que se corren son enormes. Oriente Próximo es la zona más caliente del planeta y las posibilidades de que el ataque contra Irán provoque un conflicto generalizado en la región son consideradas muy altas por todos los analistas. Estados Unidos ha vuelto a actuar al margen de la ONU y del propio Congreso de los Estados Unidos. Ese es el campo de juego que se está dibujando para su política exterior desde que el presidente llegó a la Casa Blanca. O, dicho de otra forma, para Trump no hay reglas y eso coloca al mundo en una situación cada día más dramática y peligrosa.