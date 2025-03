La lluvia y el agua

Andalucía afronta la recta final del mes de marzo con los principales embalses de sus cuencas hidrográficas desembalsando y con nuevas previsiones de lluvia en el horizonte. Incluso el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir ha llevado a que se adopten medidas de protección que hasta ahora no se habían utilizado, como el cierre de las compuertas del muro de defensa que protege a Sevilla capital de posibles riadas como la que produjo en 1996. Se descartan posibles restricciones para el consumo en los años venideros y las próximas campañas de riegos deben de estar garantizadas. Pero este repentino exceso de agua no debería hacer olvidar que la región tiene en la falta de infraestructuras hidráulicas y la obsolescencia de algunas de las existentes el que quizás sea el principal talón de Aquiles para el desarrollo de muchas de sus potencialidades de progreso. Andalucía cuenta en este sentido con un hándicap que no es solucionable: su situación geográfica la condena a largos periodos de sequía, que se harán más frecuentes en las próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La falta de agua es un condicionante económico y social tan determinante que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado de la Unión Europea, con un argumentario bien fundamentado, que esa circunstancia sea tenida en cuenta como un factor que singulariza a la región y que la hace acreedora de ayudas especiales. La lluvia que ha caído con fuerza durante las últimas semanas y las que previsiblemente caerán en lo que le reste a este periodo de borrascas encadenadas hay que entenderlas como un paliativo para una situación que se había vuelto crítica. Pero las sequías seguirán llamando a nuestra puerta con regularidad. Andalucía no puede olvidar que la política hidráulica es una de las que de verdad pueden marcar el futuro. Que los pantanos llenos de estos días no hagan que se baje la guardia.