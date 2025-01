Tras varios meses de tensa calma, los tiroteos entre bandas de narcotraficantes han vuelto a la Costa del Sol, convertida en refugio de las mafias que mueven la droga en Europa y en escenario de las pugnas internas por el control de un negocio que mueve miles de millones. Cuatro tiroteos se han producido en el último mes, lo que compromete el éxito inicial del plan que el Ministerio del Interior puso en marcha en la primavera de 2024 y que comportó un reforzamiento importante de la presencia policial en la zona. El de la impunidad con el que se mueven las bandas en la provincia de Málaga y en el Campo de Gibraltar es un problema enquistado, que los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado se ven impotentes para combatir. La consolidación de mafias de los Países Bajos y de los nórdicos, que se disputan el terreno con las que ya habían llegado del este de Europa, ha corrido parejo al incremento del tráfico de drogas a gran escala por el Guadalquivir. Ya no es un fenómeno marginal ni dedicado sólo al hachís. El río se ha convertido en una vía preferente para los narcos y es la cocaína lo que transportan en sus planeadoras, que se pasean impunemente a la altura de Sevilla. En las dos primeras semanas de enero se han incautado diez toneladas, lo que supone un 37% de todo lo que se logró aprehender en todo 2023. Esas dos realidades, la de la Costa del Sol y la del Guadalquivir, constituyen quizás la parte más espectacular del auge que está alcanzando en Andalucía el narcotráfico, pero no son las únicas. La región se ha convertido en una especie de zona franca para las mafias en la que pueden actuar con relativa impunidad. Desde el Ministerio del Interior no se está dando a este fenómeno la gravedad que tiene. Los recursos que se dedican son claramente insuficientes para el objetivo de impedir que Andalucía se convierta en el paraíso de los narcos.