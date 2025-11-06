Sahara: Marruecos gana la partida

Justo cuando se cumple medio siglo de la Marcha Verde, con la que Hassan II puso a Marruecos al borde de una guerra con la España que asistía confundida y asustada a la agonía del dictador, el conflicto del antiguo Sahara español parece dar su giro final hacia una situación que cumple plenamente las aspiraciones de Rabat. El pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que marca la propuesta marroquí de autonomía limitada como “la solución más viable” para resolver el conflicto, desplazando de facto la opción del referéndum de autodeterminación que había sido el eje del proceso desde 1991. Esta resolución, que no tuvo votos en contra, aunque Rusia y China se abstuvieron, alinea a la organización internacional con la tesis que Estados Unidos empezó a defender al final del primer mandato de Donald Trump y que Joe Biden mantuvo durante toda su administración. España, como antigua potencia colonial, ha vivido este conflicto como algo muy cercano y durante décadas la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui ha sido una de las líneas permanentes de su política exterior. Sin embargo, todo cambió en 2022 con un giro estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez, que supuso el final del apoyo al Polisario, la organización que desde el final de la presencia española defiende, con apoyo argelino, la independencia del territorio, y el alineamiento con Marruecos y Estados Unidos. Las razones que pudieran estar detrás de este giro es algo que se ha hurtado a la ciudadanía española. En cualquier caso, no deja de ser también una muestra de realismo político. España tiene unas relaciones muy complicadas con su vecino del sur y este tema era una cuestión de permanente tensión. Por otro lado, la aspiración de independencia saharaui es algo para lo que no existen condiciones reales. Marruecos lleva cincuenta años de dominio del Sahara y hoy lo que cabe pedir es que Rabat respete las peculiaridades sociales y culturales de los habitantes del desierto.