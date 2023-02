Más tiempo para leer

Media hora de lectura al día, obligatoria para todos los alumnos de Primaria y Secundaria con el objetivo de mejorar la comprensión de los textos. Es la principal novedad que contempla el currículo presentado por la Consejería de Educación para el curso escolar 2023-24. La Junta intenta dar respuesta así a las carencias que sufren los estudiantes andaluces y que refleja el siempre cuestionado informe Pisa, que cada tres años analiza la evolución integral de este colectivo en los países miembros de la OCDE. El último estudio -publicado en 2019- constataba, además, la escasa evolución del sistema educativo andaluz en la última década. En apartados como el de Ciencias la brecha con la media española no sólo no se había reducido sino que incluso había aumentado. De ahí que el Gobierno andaluz refuerce también las horas lectivas para Matemáticas y Lengua, materias troncales con peso específico en las pruebas de acceso a la Universidad. Unas décimas de menos pueden suponer una barrera para los alumnos andaluces cuando compiten con los de otras comunidades por las plazas en las carreras de alta demanda y que exigen para acceder las calificaciones más altas. El nuevo trabajo de Pisa no se conocerá hasta diciembre. Por eso hay que saludar que se tomen medidas para corregir el rumbo educativo en la comunidad. Pero más allá del titular sobre el empuje a la lectura al epígrafe hay que dotarlo de contenido efectivo. El Ministerio de Cultura ha constatado que en España el 84% de los alumnos de hasta 9 años leen más allá de los libros de texto. Ese porcentaje decae hasta el 65% cuando los jóvenes estudian bachiller. Los expertos atribuyen esa involución a los móviles, los deberes y trabajos extraescolares que restan tiempo libre, pero también al rechazo que suponen las lecturas obligatorias de las que luego se examinan. Es de esperar que Educación lo contemple. Hay que leer más libros, pero tan importante como leerlos es comprenderlos.