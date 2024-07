El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que el modo en el que se conduce la gobernación de Andalucía, falta de sectarismo y diálogo, es el modelo que se debería imponer en una España marcada por la polarización y la crispación. Es lo que él denomina la “vía andaluza” y la reivindicó el jueves en Sevilla durante la presentación de la XXII edición del Anuario Joly, publicado por la empresa que edita este periódico. Se ha convertido ya en tradición que durante este acto, sin abandonar un tono distendido, pero a la vez contundente, el presidente ofrezca pistas de por dónde va a ir la política andaluza. Moreno, en vísperas de una inminente remodelación de su Ejecutivo, reclamó una Andalucía y una España que se gobiernen “desde la sensatez y no desde la irracionalidad”, en un momento en el que en Europa y en otras zonas del mundo se asiste a un alarmante auge de los extremismos. El mensaje del presidente andaluz no debería caer en saco roto y no sólo interpela al Gobierno de Pedro Sánchez. También por parte del PP deben anteponerse los intereses del Estado a las estrategias del partido. Andalucía envía al resto de España un mensaje claro: la estabilidad y la moderación ayudan al normal desenvolvimiento institucional y crean un entorno para que la vida económica y social se desarrolle bajo parámetros de crecimiento en todos los órdenes. Ello no implica que se pierda la percepción de que la región arrastra problemas graves y déficits enquistados. Para afrontar el futuro es imprescindible que Andalucía tenga un marco financiero y fiscal que le permita su desarrollo y que no suponga una discriminación con respecto a otras zonas del país, como Cataluña. Unir a los andaluces en ese empeño es el reto más importante que tiene el presidente Moreno para consolidar la vía andaluza.