Vox, un peón europeo del trumpismo

Vox, tercer partido en apoyo electoral en España y al que todas las encuestas dan una proyección hacia arriba, ha perdido su autonomía política para convertirse en una especie de peón del trumpismo en Europa. Las últimas actuaciones de Santiago Abascal, presidente de la formación, lo muestran totalmente plegado a los planes del presidente de los Estados Unidos, aunque ellos supongan desentenderse de los intereses que siempre ha dicho defender. Pasa ahora con una cuestión tan sensible como es la de los aranceles que Donald Trump piensa imponer a todos los productos europeos, desde su disparatado convencimiento de que la Unión Europea se creó con el único objetivo de perjudicar a los Estados Unidos. Los que van a salir perdiendo con esas medidas son el conjunto de los españoles y de forma muy particular los agricultores cuyos intereses siempre ha presumido de defender Vox. Pero no es este el único asunto en el que el presidente Trump utiliza a sus terminales europeas como punta de lanza. También en su política de acercamiento a la Rusia de Putin para trocear Ucrania encuentra apoyo de Abascal y de otros dirigentes ultras. Es lógico que, en un partido en el que la crítica interna se suele saldar con la salida fulminante, el rechazo a esta política se haya mantenido con sordina. Pero las cosas han llegado a un punto que han sido ya varias las voces internas que han pedido a Abascal que reconduzca una situación que empieza a volvérsele en contra. Trump ha comenzado su mandato con una ofensiva contra Europa y rompiendo el sistema de alianzas que ha blindado la seguridad del continente desde hace ochenta años. Es un ataque a todos los ciudadanos europeos al margen de ideologías políticas, aunque haya coincidencias, por otro lado, legítimas con el modelo de gobernanza mundial que se quiere imponer desde Washington.