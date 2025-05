Francisco García Tejero, el gran olvidado de Jerez

El maestro compositor jerezano Francisco García Tejero nace en la calle Prieta en 1927. Su fuerte personalidad le hace un hombre insumiso, y a veces hablaba sin recortes en su vocabulario, pero a su vez también tenía una especial gracia y una creatividad arrolladora, la misma que le convierte en uno de los más grandes compositores de las décadas de los 50 y 60. Entre otras virtudes, fue un creador y cazatalentos, imprescindible para la copla y sevillanas más sonadas en el momento más álgido de su carrera artística.

Hablemos de sus composiciones y de grandes artistas que cantaron sus letras y música: 'Amor Marinero', compuesta en 1976 por Julia Bazán y García Tejero, uno de los más grandes éxitos de Rocío Jurado, y que todavía sigue en el primer escalafón de la copla, y en 1977 se grabó el álbum de 'Amor Marinero'. Cómo y cuándo se creó esta canción, ambos compositores se encontraban en una de sus actuaciones y Rocío, tan espontánea les dijo, "hacedme una canción bonita porque arte tenéis los dos y que podamos con ella romper el estado musical español". Y así fue. Esa misma noche, hospedados en el mismo hotel y lugar de encuentro, ambos compositores se pusieron a componerla y por la mañana ya estaba hecha esta joya como es 'Amor Marinero'. Fueron palabras textuales que me dijo Paco Tejero en su estudio de Calle Ávila donde también vivía. En 1975, Bazán y Tejero también componen sevillanas para el nuevo cancionero de Rocío Jurado.

Cómo se creó nuestra amistad y trabajo que unimos con su música y mis letras en el año 1992. Pues comenzó un día que yo me encontraba frente a la plaza de abastos. Paco Tejero se acercó a mí con ese desparpajo que le caracterizaba y me dijo, "me alegro de conocerte" y me pidió que le dedicara mi primer libro, 'La Clara Luz', publicado en 1988 y presentado en la desaparecida Caja de Cádiz, en calle Santa María, prologado por Antonio Gallardo Molina, portada de José Ramón Fernández Lira y presentador Pepe Marín.

Encuentro que Paco Tejero y yo tuvimos unos días después dedicándole el libro solicitado, y de esa cita nació nuestra amistad. Me pidió que compusiera canciones para Andrés 'El Lice', y fueron cantadas durante un mes en Florida Park de Madrid en 1994, con letras mías y música de Paco Tejero: Un pasodoble, 'Torero', y dos baladas, 'Volveré' y 'Paloma Blanca', letra de esta última sacada de un poema de mi libro 'La Clara Luz' ,el mismo que dediqué a Paco Tejero, balada con la que se cerraba cada día el espectáculo musical de Florida Park.

Para seguir con la amplia biografía artística de Paco, se aventuró a la Villa y Corte con tan sólo 20 años, se marchó a Madrid, donde su duende artístico le hizo que todos los grandes de la canción española se fijasen en él, por las letras y música más relevantes de la época dorada de la copla y por su gran sentido de interpretar el arte andaluz que traía en la sangre.

Entre otros cantantes, le compuso a Manolo Escobar 'Mi Cortijo', Disco de Oro, canción compuesta también por Julián Bazán y Francisco Tejero. Ambos siguen componiendo otras muchas letras unidos e individuales para otros cantantes como Gracia de Triana, Marifé de Triana y el reconocimiento de su paisana Lola Flores, que le tenía mucha estima por su arte tan polifacético e incomparable. Creo que ambos artistas, tanto PacoTejero como Lola Flores, estaban cortados con la misma tijera por sus gracias tan temperamentales.Tejero era un cazatalentos, descubriendo a grupos como Los Romeros de la Puebla, Los Choqueros, a los que también les dio popularidad con sus letras y música; Los Amigos de Gines con sus arreglos musicales de primer orden, y de otros muchos grupos de cantantes de sevillanas. Escribió más de 750 canciones y sobre 1.100 sevillanas, que muchas de ellas fueron éxitos. Un verdadero tesoro que le dio nombre a este polifacético jerezano, por lo que aún todavía no ha sido reconocida su creatividad artística y no hay que buscar en él su parte negativa, sino el arte que traía desde que la "mare lo parió", y por su constancia y trabajo fue uno de los más grandes compositores españoles de su época, amén.

Su vuelta a su Jerez natal después de 40 años en Madrid, se afinca en la calle Ávila, donde siguió dando clases y educando voces de nuevas intérpretes de la canción española de varias partes de Andalucía, como así observé, y creo que Andrés 'El Lince' fue el último cantante que le puso punto final a la carrera musical del maestro Francisco García Tejero.

Después de varios años en Jerez, se marcha a Chiclana, donde vivió acompañado por 'El Lince', el que posiblemente heredó todos sus bienes y derechos de toda su producción registrada en la Sociedad General de Autores. Así que, Francisco García Tejero fallecía en Chiclana la noche del 22 de octubre de 2001, quien nos deja un gran legado artístico que rompió fronteras, y que aún todavía no ha sido reconocido y ha quedado olvidado sin que nadie se haya preocupado por darle el sitio que merece. Fue uno de los más grandes compositores jerezanos y españoles.

Pues desde este artículo escrito con el más profundo sentimiento os hago llegar su biografía personal y artística para que todos los jerezanos aportemos un Sí, para que el Ayuntamiento jerezano y nuestra alcaldesa, María José García- Pelayo, a la que le sobra inteligencia y sabe estar en todo momento cuando la causa es justa y merecedora. Pues le pido que sea la impulsora de rotularle una calle con su nombre para que este genio jerezano nunca sea olvidado en Jerez.