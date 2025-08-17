La Fundación Manolo Maestre Dávila, con Jerez

El pasado viernes 15 de agosto día de La Asunción, como ya es tradición desde hace seis años la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca de Jerez cede sus instalaciones a la Fundación Manolo Maestre Dávila. Una fundación que lleva el nombre de un niño que nos dejó en julio de 2011 y fíjense si sería especial aquel niño, que no es porque fuese un gran amigo mío, que lo era, sino porque fue una persona tan querida que al año siguiente de fallecer ya se había creado una fundación con su nombre. Aquello causó un revuelo grande y desde el minuto cero se empezaron a crear actividades para ayudar a los más necesitados; algunas de aquellas actividades son torneos de golf, festivales taurinos musicales, campeonatos de tiro, etc , etc… y todo ello para destinarlo a los más necesitados, como os decía anteriormente, principalmente ayudas al Hogar San Juan de nuestro querido Jerez.

Pues bien, la Fundación reunió en el campo de tiro de Jerez la pasada semana a 150 participantes (cifra limitada para poder desarrollar bien el día en tiempo y forma) que vinieron desde todos los puntos de España y Portugal. No faltó como cada año nuestra alcaldesa, María José García-Pelayo, junto con Aurelio Romero, que no quisieron dejar de pasar por dicho evento para saludar e interesarse como siempre por el trabajo de esta magnífica fundación que preside el padre de 'Manolito' Manuel Maestre Domecq.

Allí estuvimos desde las 10 de la mañana hasta la puesta de sol, con una orgánica estupenda, bajo el mando de todo ello se encontraba Gonzalo Domecq López de Carrizosa, tío de “Manolito” una figura muy importante en todos los eventos de la fundación, pieza clave para llevar a éxito todos los eventos que organizan.

Dentro de la junta directiva de la Sociedad de Caza y Pesca de Jerez en la cual tengo el gusto de participar, dos piezas claves son Manuel Corrales Ortegón y Juan Alfonso Flores Guerrero, directores de tiro que hicieron una coordinación perfecta para que todo rodara como Dios manda, su experiencia en este deporte les avala.

El ganador de la tirada fue Ignacio Peña, que aguantó como un campeón hasta vencer a los 149 participantes restantes, quedando en segunda posición por tercer año consecutivo José Antonio Lechuga, un jerezano campeón de Europa en este deporte que dirige su propia armería en nuestra ciudad que lleva de nombre su apellido 'Armería Lechuga'.

Hubo 16 trofeos entre plata y alpaca (de la mano de Atanasio Mariscal, nuestro joyero de confianza), 45 premios para los ganadores en diferentes categorías, 150 regalos para los 150 participantes... Todo el mundo que participó se volvió con algo para casa, con una sonrisa de haber ganado algo, como le gustaba a “Manolito” expresarse, con alegría y felicidad.

Todos los premios eran donados por grandes y pequeños empresarios, aquí no importa lo material sino el detalle. Aquí menciono alguno de ellos: por ejemplo Juan Abelló, Alberto Alcocer, Bodegas Cepa 21, Bodegas González Byass, Bodegas César Florido, Montesierra, Hunting Tallarés, Restaurante El Bichero, Restaurante El Veranillo, Bar Periqui Chico, Safari AB Steyn, Agropecuaria Castilseras, Real Maestranza de Sevilla, Apartamentos Casa Don Zoilo, Hotel La Cueva Park, Restaurante La Piedra, Bodegas Miguel Domecq, Armería Lechuga, un cuadro del valioso pintor Francisco Domecq, etc. A todos ellos ¡ GRACIAS !

No podíamos olvidarnos de Mari y Pepe, dos vecinos de Torremelgarejo que nos hacen allí los mejores guisos a unos precios populares para que estemos como en casa.

Cabe recordar que este campo de tiro situado en el corazón del circuito de velocidad de nuestra ciudad lleva solidarizándose con aquellos que los necesitan desde principio de siglo. Aquellas tiradas benéficas por Haití que se hicieron en varias ocasiones, la tirada benéfica por la dichosa guerra en Ucrania, tiradas a favor de comedores sociales, hermandades, las Hermanitas de la Cruz, e incluso por la Dana de Valencia.

Gracias a nuestra alcaldesa y Aurelio Romero por asistir, gracias a la Fundación Manolo Maestre por organizar estos eventos para nuestra ciudad, gracias a los donantes de premios, gracias a la Sociedad de Caza y Pesca de Jerez por ceder sus instalaciones una vez más y gracias a todos los participantes que vinisteis aportar vuestro granito de arena.

PD: Manolito nos acordamos mucho de ti.