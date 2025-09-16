Jerez, 1948: un Nobel, un cadáver y un inspector de culto

¡Vigilad a Fleming!, quinta entrega de la saga del inspector Castilla, confirma, si es que no estaba confirmada desde la primera, la madurez narrativa de Ramón Clavijo Provencio y José López Romero. Publicada por La Luna Nueva-Libros en 2025, se presentó en Jerez el 4 de abril, en el nuevo teatro de 'La Gotera de Lazotea', por el catedrático de la UCA Diego Caro Cancela. La obra sitúa la acción en junio de 1948: la ciudad espera la visita del Nobel Sir Alexander Fleming pero, días antes, aparece un cadáver a las puertas de la recién inaugurada clínica Girón. Castilla y su inseparable Romero investigan el caso en un Jerez atenazado por la posguerra, entre figuras reales como María Luisa de Narváez, duquesa de Valencia, o José Domecq de la Riva 'El Pantera', y monárquicos y falangistas moviendo fichas en la sombra.

Con respecto a las cuatro novelas previas, podríamos afirmar que ¡Vigilad a Fleming! dialoga con todas sus hermanas anteriores, manteniendo el pulso documental y el mosaico de personajes históricos, pero afinando como nunca en el equilibrio entre memoria local y tensión política y policial. Castilla y Romero siguen en plenitud. Escéptico y solitario el primero; racional y templado el segundo, ya no son sólo protagonistas de una serie: forman una pareja literaria de culto, al nivel de otras duplas inolvidables de la historia universal, desde Holmes y Watson hasta Frodo y Sam, desde don Quijote y Sancho hasta Maigret y Lucas. Ese equilibrio entre razón y escepticismo, acción y reflexión, los convierte en una de las aportaciones más sólidas de la narrativa histórico-policiaca nacional reciente.

En cuanto a la habilidad de los autores en su redacción y uso del lenguaje, ésta ha llegado a tal nivel que se permiten incluir, con mucho arte además, dos licencias literarias en la trama: la primera es un guiño casi unamuniano (pirandelliano en opinión de algún crítico), en el que los personajes se quejan a los autores por el abusivo uso de refranes que incluyen en sus diálogos; la segunda es un homenaje al conocido profesor Agustín García Lázaro, que aparece convertido en 'Lázaro García', cabo de policía con olfato y pericia geográficos para ayudar a los protagonistas. Detalles que refrescan el conjunto y estrechan la complicidad con el lector.

En definitiva, ¡Vigilad a Fleming! es una novela de gran altura literaria que como un buen vino se deja maridar con una mezcla de crónica histórica, misterio y reflexión sobre la condición humana en tiempos difíciles. Un regalo narrativo de Clavijo y López que consolida al inspector Castilla como referente de la novela histórico-policiaca jerezana y española. Y lo mejor de todo: tras leer esta quinta entrega, uno no sólo espera la siguiente, sino que empieza a concebir que Castilla y Romero forman ya parte de nuestra memoria colectiva, como dos viejos conocidos que nos siguen contando, entre sorbos de misterio y autenticidad, la historia secreta de Jerez.