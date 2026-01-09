Los 10 mejores restaurantes de Rota este 2026, según TripAdvisor

El municipio de rota es famosos por muchos aspectos. En lo gastronómico triunfa con platos muy típicos de la localidad como el arranque a la roteño o la urta a la roteña. La calabaza es uno de sus ingredientes más especiales cultivados en sus propias huertas. Por supuesto, el marisco y el pescado frecos son una auténtica tentación. Pero por si esto no resulta suficiente, en el 'top ten' de restaurantes roteños también destacan establecimientos especializados en comida mexicana, americana, italianos e incluso un restaurante de estilo industrial chic.

En conclusión: comer en Rota, elijas el local que elijas, siempre será una experiencia inolvidable.

Te ayudamos a escoger con los 10 mejores restaurantes de Rota, según el famoso portal TripAdvisor: