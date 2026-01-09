Los 10 mejores restaurantes de Rota este 2026, según TripAdvisor

Plato del Restaurante el Embarcadero,Los 10 mejores restaurantes de Chipiona este 2026, según TripAdvisor.
El mejor pescado fresco, comida mexicana, italiana, y sabrosas carnes del mundo con pedigrí se degustan en este municipio

Un pueblo moderno a orillas del Atlántico: "Rota es genial, mucho ambiente y gente, pubs, restaurantes, tiendas y unos cuantos puestecitos"

09 de enero 2026 - 06:59

El municipio de rota es famosos por muchos aspectos. En lo gastronómico triunfa con platos muy típicos de la localidad como el arranque a la roteño o la urta a la roteña. La calabaza es uno de sus ingredientes más especiales cultivados en sus propias huertas. Por supuesto, el marisco y el pescado frecos son una auténtica tentación. Pero por si esto no resulta suficiente, en el 'top ten' de restaurantes roteños también destacan establecimientos especializados en comida mexicana, americana, italianos e incluso un restaurante de estilo industrial chic.

En conclusión: comer en Rota, elijas el local que elijas, siempre será una experiencia inolvidable.

Te ayudamos a escoger con los 10 mejores restaurantes de Rota, según el famoso portal TripAdvisor:

  1. Arrozante La Casa del Arroz, avenida Reina Sofía, s/n
  2. El Embarcadero, Puerto Deportivo Astaroth, calle Gravina, 2
  3. Restaurante Santa Catrina, calle Mina, 36
  4. Restaurante Kammala-Hotel Caribe, calle Jacinto Benavente
  5. Bodegón El Trompero (cerrado temporalmente), calle Mina, 27
  6. The Steakhouse, avenida de los Príncipes de España, 200
  7. La Dolce Vita, calle Pérez de Bedoya, 13
  8. Restaurante Naos-Costa Ballena (cerrado temporalmente), avenida Torrebreva s/n
  9. Restaurante Vale Madres Tacos& Chelas, calle Mina, 31
  10. Slice of New York Pizza, avenida San Fernando
