Los 10 mejores restaurantes de Rota este 2026, según TripAdvisor
El mejor pescado fresco, comida mexicana, italiana, y sabrosas carnes del mundo con pedigrí se degustan en este municipio
Un pueblo moderno a orillas del Atlántico: "Rota es genial, mucho ambiente y gente, pubs, restaurantes, tiendas y unos cuantos puestecitos"
El municipio de rota es famosos por muchos aspectos. En lo gastronómico triunfa con platos muy típicos de la localidad como el arranque a la roteño o la urta a la roteña. La calabaza es uno de sus ingredientes más especiales cultivados en sus propias huertas. Por supuesto, el marisco y el pescado frecos son una auténtica tentación. Pero por si esto no resulta suficiente, en el 'top ten' de restaurantes roteños también destacan establecimientos especializados en comida mexicana, americana, italianos e incluso un restaurante de estilo industrial chic.
En conclusión: comer en Rota, elijas el local que elijas, siempre será una experiencia inolvidable.
Te ayudamos a escoger con los 10 mejores restaurantes de Rota, según el famoso portal TripAdvisor:
- Arrozante La Casa del Arroz, avenida Reina Sofía, s/n
- El Embarcadero, Puerto Deportivo Astaroth, calle Gravina, 2
- Restaurante Santa Catrina, calle Mina, 36
- Restaurante Kammala-Hotel Caribe, calle Jacinto Benavente
- Bodegón El Trompero (cerrado temporalmente), calle Mina, 27
- The Steakhouse, avenida de los Príncipes de España, 200
- La Dolce Vita, calle Pérez de Bedoya, 13
- Restaurante Naos-Costa Ballena (cerrado temporalmente), avenida Torrebreva s/n
- Restaurante Vale Madres Tacos& Chelas, calle Mina, 31
- Slice of New York Pizza, avenida San Fernando