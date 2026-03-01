Eduardo Guerrero en una imagen de archivo.
Eduardo Guerrero en una imagen de archivo. / Vanesa Lobo

20 planes para disfrutar de Jerez en el mes de marzo y antes de Semana Santa

Continúa el Festival de Jerez 2026 en el mes de marzo en el que no faltará música, teatro, exposiciones y diferentes propuestas de cara a la Semana Santa

Mercado de Segunda Mano, en Jerez: plan de sábado con ropa, accesorios y "musicón"

'Colores del Mundo', la exposición itinerante que albergaba la plaza del Arenal podrá visitarse hasta este 1 de marzo en la plaza del Arenal. En el mes de marzo se desarrollan los últimos siete días del Festival de Jerez 2026, el Ciclo Cultural de Cuaresma Spe Lucis y muestras como 'Más allá del Museo. Las colecciones privadas', en el Arqueológico de Jerez.

Los jerezanos y jerezanas disfrutan del preámbulo de su Semana Grande con propuestas tan interesantes como las exposiciones 'La Semana Santa en miniatura' y 'Miradas de fe', de Fernando Quirós o con el Pasacalles Agrupación musical La Clemencia, en Jerez y el Concierto de Marchas Procesionales en Sala Compañía, el 5 de marzo a las 20:00 horas.

No hay que olvidar, además, que el 21 de enero de 1923 nació en Jerez la irrepetible Lola Flores. Es por ello que sería un plan ideal visitar su Centro de Interpretación, ubicado en plaza Belén.

Varias obras de teatro en el Teatro Villamarta, conciertos y diferentes muestras completan un amplio abanico de propuestas para disfrutar del mes de marzo en Jerez.

Concierto de Marchas Procesionales en Sala Compañía, el 5 de marzo a las 20:00 horas.
“MARÍA ESTUARDO” – CICLO LÍRICA - COMPAÑÍA LA JOVEN. El 26 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Villamarta de Jerez.
Arte y Cocina Intergeneracional.
'39 Escalones'.
Ciclo de Teatro 'IV Pared', en Jerez.
'Casa de Muñecas', en Jerez.
Exposición 'Ecos Universitarios. Siglos de Tuna en Cádiz'.
Exposición 'La Semana Santa en miniatura'. (Jerez)
Exposición 'La vida abierta' de Pepe Carretero.
Exposición de Pintura Solidaria 'Miradas de Fe', de Fernando Quirós.
Concierto Monográfico de D. Germán Álvarez Beigbeder.
Pure Pasion Metal, en La Guarida del ángel, Jerez.
Festival de Jerez.
'Más Allá del Museo. Las Colecciones Privadas'.
Ronqueo y concierto benéfico.
Pasacalles Agrupación musical La Clemencia, en Jerez.
Spe Lucis. (Jerez).
