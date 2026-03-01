20 planes para disfrutar de Jerez en el mes de marzo y antes de Semana Santa

'Colores del Mundo', la exposición itinerante que albergaba la plaza del Arenal podrá visitarse hasta este 1 de marzo en la plaza del Arenal. En el mes de marzo se desarrollan los últimos siete días del Festival de Jerez 2026, el Ciclo Cultural de Cuaresma Spe Lucis y muestras como 'Más allá del Museo. Las colecciones privadas', en el Arqueológico de Jerez.

Los jerezanos y jerezanas disfrutan del preámbulo de su Semana Grande con propuestas tan interesantes como las exposiciones 'La Semana Santa en miniatura' y 'Miradas de fe', de Fernando Quirós o con el Pasacalles Agrupación musical La Clemencia, en Jerez y el Concierto de Marchas Procesionales en Sala Compañía, el 5 de marzo a las 20:00 horas.

No hay que olvidar, además, que el 21 de enero de 1923 nació en Jerez la irrepetible Lola Flores. Es por ello que sería un plan ideal visitar su Centro de Interpretación, ubicado en plaza Belén.

Varias obras de teatro en el Teatro Villamarta, conciertos y diferentes muestras completan un amplio abanico de propuestas para disfrutar del mes de marzo en Jerez.