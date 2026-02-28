Mercado de Segunda Mano, en Jerez: plan de sábado con ropa, accesorios y "musicón"

En un tiempo en el que el consumo y el ritmo de vida supera a muchos, hay quien prefiere hacer las cosas de otra manera poniendo en marcha una iniciativa tan antigua y sencilla, como revolucionaria: Mercado de Segunda Mano en Jerez, de ropa y accesorios.

Desde tiempos muy remotos, existen los mercados de segunda mano. En el siglo XIII el gremio de comerciantes venecianos de segunda mano, por ejemplo, gozaba de un prestigio comparable al de los gremios de mercaderes y peleteros. Nacieron para satisfacer diferentes necesidades. En el caso del Mercado de Segunda Mano de Jerez, el principal fin es "apoyarnos y hacer de nuestro mundo algo más amable".

De modo que, las personas interesadas en comprar o vender o las curiosas, tendrá lugar el próximo sábado, 7 de marzo, en calle Pedro Alonso, en horario de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Se trata de un plan de sábado donde pasar un buen rato. Además, podrás escuchar "musicón y probarte toda nuestra ropa".

Despaacio Lugar Creativo son los encargados de su puesta en marcha. "El tercer mercado de ropa de segunda mano es oficial. También es oficial que en Despaacio creemos salvajemente en la economía circular, en el sostén económico de las personas que conocemos y en que la ropa de segunda mano es de guapas", aseguran. Allí se puede comprar o vender. Para lo segundo, desde Despaacio informan de que aún tiene libres huecos de venta. Las personas interesadas pueden solicitarlo escribiendo a la organización.

Cartel del Mercado de segunda mano, en Jerez.

Los mercados de segunda mano son una iniciativa de las muchas que organiza Despaacio. Las exposiciones y los talleres son otras de sus propuestas, a través de los cuales "dedicar un rato a crear nuestra propia revolución. En un lugar de comunidad, que huye de la perfección y que abre las puertas a todo tipo de talentos".