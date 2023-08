Alucina con la opinión de National Geographic sobre dos playas de Chipiona

Con la llegada del verano 2023, el primero en España de vuelta a la completa normalidad tras la pandemia, se han publicado una retahíla de diferentes rankings y listados de lugares a los que ir, qué ver, qué no ver, consejos para escapadas, -por supuesto- dónde comer y, evidentemente, cuáles son las mejores playas por diversas razones a nivel europeo, nacional, regional y provincial.

Normalmente, las playas de la provincia de Cádiz suele aparecer por motivos positivos y se cuelan, incluso, en los listados de las más bonitas. Sin ir más lejos, este año los lectores de Condé Nast Traveler han seleccionado a la playa de Bolonia (Tarifa), representante de Andalucía, como mejor playa de España entre otras diez finalistas de distintas comunidades. La publicación definió la playa de Bolonia como “cuatro kilómetros de pura felicidad”, y destaca de ella su inigualable ubicación, junto a las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia y con la Gran Duna en la zona oeste. Además, es considerada una de las últimas playas vírgenes del sur de España.

En esta ocasión, nos hacemos eco de un listado publicado en julio por la prestigiosa National Geographic en el que se refiere a las mejores playas de Cádiz para un verano de “tumbao en tumbao”. Dicho inventario comienza con las playas de Zahara de los Atunes y del Faro de Trafalgar y la de Valdevaqueros, esta última considerada por la revista como la “meca del windsurf y el kitesurf de Cádiz”, la de Bolonia y La Caleta.

Las chipioneras: un secreto y cosmopolita en chanclas

Seguidamente, se refiere a la primera de las playas del municipio de Chipiona. Dice que la de Camarón es el secreto de esta localidad, ya que ocupa un bello paisaje de dunas y vegetación declarado como zona protegida. Llama la atención sobre sus las plataformas de madera a través de las cuales se accede, "vistosas" para las fotografías y de la posibilidad de ver camaleones, animal al que dedica un centro de interpretación. "Otra curiosidad: al bajar la marea, quedan al descubierto los corrales de pesca del camarón… de ahí el nombre de la playa", concluye.

La segunda playa de Chipiona incluida en el listado es la de Regla "para cosmopolitas en chanclas". Afirma que ésta guarda algunos secretos como que a finales del siglo XIX, "fue escogida por sus aguas curativas para fundar el Primer Sanatorio Marítimo de España, el Sanatorio de Santa Clara, en el año de 1897 donde se trataron numerosos tuberculosos". Y añade: "No fue cosa de milagro, si no de yodo, que parece ser que se encuentra en altas dosis en el mar". Cómo no, destaca también su histórico faro y el Monasterio de Nuestra Señora de Regla. Vaya toda una lección de historia y la festividad de la Virgen de Regla, el día 8 de septiembre, y su ambiente festivo.