El rey de Arabia Saudí encarga retratos a esta tienda de souvenirs y cerámica artesanal de Sanlúcar

Desde pequeña pintaba, siempre había visto hacerlo a su padre. Fue él quien le transmitió el amor por el arte y la pintura. “De hecho es su mejor crítico”, comenta entre risas Verónica Rodríguez (1976, Sevilla). Estudió Diplomatura de Cerámica en Valencia y posee conocimientos de todas las técnicas. Allí Verónica tenía la posibilidad de trabajar para una fábrica. En cambio, en Sanlúcar, donde residía desde los 10 años, no había ninguna empresa que se dedicara a esta actividad de forma artesanal como ella pretendía. De modo que, desde un principio, tuvo claro que tenía que ser algo montado por ella.

Abrió la tienda Cerámica Verónica hace dos décadas, pensó que debía intentarlo primero en la localidad sanluqueña "donde se había criado". Únicamente aplica las técnicas más antiguas y artesanas, actualmente más en desuso. “Mi técnica es la más antigua de la cerámica, se viene utilizando desde el siglo XV. Usamos los óxidos y pigmentos más puros y antiguos. No todo lo que se pinta en azulejo es artesanía, pero eso no lo sabe todo el mundo”. Su repertorio resulta de lo más diverso. Realiza diseños actuales, souvenirs, todo elaborado exactamente igual que la cerámica más antigua porque, explica, es la que tiene más calidad y un aspecto más artesano ya que se cuece a mayor temperatura.

En tienda tiene un gran stock, pero vende en todas partes del mundo gracias a Internet y a las redes sociales. Uno de los encargos más llamativos que ha realizado son dos retratos del rey de Arabia Saudí para colocarlos en dos viviendas diferentes. Sus creaciones son demandadas en Miami, México, Inglaterra, Alemania, Francia… y es que, el trabajo de Verónica no es tan común como a priori puede parecer. Todo es artesano lo que ralentiza su expansión, pero es valorado por las personas entendidas. “Hay cierta demanda de lo que hago. Igual que pinto el retrato para un rey árabe, hago el número para la casa de un vecino, no digo que no a ningún encargo. Desde Valencia me han pedido un azulejo con el Ratón Pérez para ponérselo a una niña en una casita y lo he hecho. Para mí todos los encargos son importantes, siempre con la técnica más antigua, nada industrial, ni serigrafía", asegura la sanluqueña nacida en Sevilla.

“Es un pueblo marinero (...). También es vino y pinto cosas con referencias a la vendimia, a la uva, a las carreras de caballos propias de aquí, sus monumentos. Intento reflejar su cultura e historia"

Souvenirs

Verónica recuerda que tardó un poco en poner en marcha el negocio, necesitó ahorrar, el horno y los materiales son caros. En el Instituto de la Mujer de Cádiz la animaron, vieron que era un negocio viable con demanda y pocas personas que se dedicaban a ello. Tampoco olvida el apoyo de sus padres para conseguirlo hace dos décadas. También reconoce que estaba cansada de ver los mismos souvenirs en todas partes con diferentes nombres: "Me daba mucha rabia".

Rodríguez se propuso hacer algo bonito cuyo precio fuera similar a los souvenirs ya comercializados, pero más atractivos y sin renunciar a su técnica. Entre los souvenirs y recuerdos de Cerámica Verónica se hallan reproducciones de cerámicas de la zona, azulejos de calles del siglo XVII. “Sanlúcar es un pueblo marinero y pinto mucho de temática marinera, del río, del coto, de Bajo de Guía… También es vino y pinto cosas con referencias a la vendimia, a la uva, a las carreras de caballos propias de aquí, sus monumentos. Intento reflejar su cultura e historia. No todo el mundo viene sólo a comer, también se quiere llevar un bonito recuerdo", incide la artesana.

En verano la actividad en la tienda aumenta hasta noviembre dado que la tienda física depende del turismo, por eso hace un par de años se trasladaron a una zona más turística, pero los encargos son permanentes todo el año: “Quiero apostar fuerte por Sanlúcar mientras pueda”, sentencia Verónica Rodríguez.