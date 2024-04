Canaleta del Diablo: La cueva de la playa de Chipiona donde se oyen sonidos inquietantes

Las playas de la provincia de Cádiz son de las mejores de España, ideales para disfrutar de practicar alguna actividad acuática o al aire libre, tomar el sol, comer en alguno de los establecimientos cercanos, en sus singulares chiringuitos, viendo el atardecer… Esto es lo que la mayoría de los oriundos y visitantes hacen con asiduidad, pero algunas playas guardan misterios que ponen los vellos de punta.

De los 285 kilómetros de costas gaditanas, 12 de ellos se hallan en el término municipal de Chipiona. Se cuenta de forma oral y también escrita que, en una de las playas de esta maravillosa población las rocas, la tierra y las misteriosas cuevas naturales rugen al son del agua del océano Atlántico. Pero no, no se trata de un sonido común, ya que hay quien lo define, incluso, como un "ronquido aterrador", "sonidos pavorosos" que desatan escalofríos e inquietud en sus oyentes.

Este “fenómeno”, caracterizado por unos sonidos “espeluznantes”, ha llegado a ser estudiado por la Base Naval de Rota, los cuales son oídos por chipioneros y chipioneras desde hace años. De dicho análisis, no ha trascendido si se ha averiguado o no el origen de tales rugidos. Aunque el asunto no es sencillo de resolver, dado que, el lugar concreto desde el cual emanan esos sonidos tampoco está del todo claro.

Lo cierto y seguro es que, algunos vecinos de la localidad de Chipiona, asustados por los ruidos, bautizaron a la zona con el nombre de ‘Canaleta del Diablo’ o la ‘Esquina del diablo’. La zona a la que se le atribuye se encuentra en un tramo próximo a la playa del Camarón. Otro, los chipioneros con más años de experiencia a sus espaldas consideran que estos insólitos sonidos se originan como consecuencia del empuje del aire del mar, sacudido en la estrecha oquedad de una cueva. Otra hipótesis que se baraja es que un volcán o que se debe al ruido producido por las piedras sueltas cuando sube o baja la marea.

Playa del Camarón

National Geographic subraya el bello paisaje de dunas y vegetación de esta playa. Se considera una zona protegida, por lo que, para acceder a ella, ha de ser a través de plataformas de madera. En total, presume de dos kilómetros de costa delimitada por la playa de Regla y de las Tres Piedras, entre la punta de Cuba y la de Camarón de la que recibe su nombre. Desde el año 2006, ha obtenido el galardón de la Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa.