Castillo de los Duques de Arcos : viaja a la Edad Media, a media hora de Jerez

A igual que el municipio de Jerez, gran parte del territorio de la fantástica provincia de Cádiz posee un fascinante pasado histórico. Por él pasado civilizaciones antiguas cuya huella dejaron plasmada en los diferentes territorios: sus trazados, yacimientos, edificios e, incluso, en la gastronomía. Los diferentes museos, como el Arqueológico de Jerez, dan fe de ello con restos en sus diferentes galerías. Sin embargo, hay otras manifestaciones de estas culturas en pie cuya conservación puede sorprender, por su enome valor patrimonial y artístico, estén o no en manos privadas.

El castillo de Gigonza, uno de los más próximos a Jerez, está en manos de una familia que lo ha restaurado y habilitado para que pueda ser visitado. Otros como el Castillos de Guzmán El Bueno en Tarifa, el de Sancti Petri o el de Fatetar en Espera, son algunas de los edificios en cuyos gruesos muros se puede leer la historia de la provinicia gaditana.

Resulta una suerte poder acceder al interior de estas fortalezas, aunque no siempre es posible, ya que, algunos de ellos se encuentran en estado ruinoso en ruinas o son propiedad privada por lo que no está permitido acceder sin permiso. En cualquier caso, siempre resulta interesante conocer sus orígenes y en las siguientes líneas te llevamos a conocer el del Castillo de Arcos de la Frontera. Propiedad particular y solo puede visitarse cuatro días al año.

Castillo Ducal de Arcos

El Castillo Ducal, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, es uno de los secretos más preciados de Arcos de la Frontera. Se trata de una fortificación situada en la plaza del Cabildo, justo en la parte más alta del casco urbano y ofrece una de las imágenes más bellas de este municipio considerado la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz. Este castillo del siglo XI fue alcázar militar en el periodo musulmán. No obstante, el actual castillo responde a las reformas efectuadas en los siglo XIV y XV. Según documentos consultados, conserva del primitivo alcázar un gran arco de herradura en la vieja entrada del Poniente y un lienzo en el Suroeste. Actualmente, quienes tienen el acceso a él, pueden hacerlo por debajo del arco donde estuviera el oratorio del Ayuntamiento. En la portada, coronándola, el escudo de los duques de Arcos.