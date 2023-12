Chipiona despide 2023: actuaciones, deporte, bienvenida al Cartero Real y Cabalgata de Reyes 2024

Una de las fechas más importantes de las fiestas navideñas acaba de quedar atrás. No obstante, Chipiona, como siempre, preparó una amplia programación para que fuese especial, tanto para sus vecinos y vecinas como para los visitantes de localidades cercanas. Aún queda despedir el año 2023, recibir 2024 y, cómo no, esperar los presentes de sus Majestades los Reyes de Oriente. Hasta entonces, no son pocas las citas y eventos a los que puedes asistir en la tierra natal de Rocío Jurado y del moscatel.

Programación

A continuación, te enumeramos las fechas y horarios de cada uno de ellos.

28 de diciembre. Carrera popular San Silvestre desde las 17:00 horas.

Carrera popular San Silvestre desde las 17:00 horas. 28 de diciembre. Tornero de fútbol indoor 'Santos Inocentes' en el poliderpotivo municipal,

Tornero de fútbol indoor 'Santos Inocentes' en el poliderpotivo municipal, 29 de diciembre. Desde las 17:00 horas, actividad infantil en los soportales de la plaza de Abastos.

Desde las 17:00 horas, actividad infantil en los soportales de la plaza de Abastos. 30 de diciembre. Actuación musical a las 20:00 horas como despedida del año en los soportales de la Plaza de Abastos.

Actuación musical a las 20:00 horas como despedida del año en los soportales de la Plaza de Abastos. 2 de enero. Día del Cartero Real, recogerá las misivas de los más pequeños desde las 16:30 horas

Día del Cartero Real, recogerá las misivas de los más pequeños desde las 16:30 horas 5 de eneros. A las 12:00 horas. Los Reyes Magos llegarán a la plaza de Andalucía; a las 16:00 horas. saldrán a pie del Castillo para iniciar la cabalgata a las 18:00 horas. A la finalización de la misma, tendrá lugar en la plaza Pío XII el acto de Adoración al Niño Jesús.

Sudar la camiseta en Navidad

Ayuntamiento de Chipiona y los clubes y entidades deportivas de la localidad han lanzado además unas jornadas de multideporte gratuitas y para toda la familia y se desarrolla en diferentes centros deportivos de la localidad. La Delegación de Deportes delde la localidad han lanzado además unas jornadas de multideporte gratuitas y dirigidas por monitores especializados que se van a desarrollar del 26 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024. Para participar hay que inscribirse a través del correo electrónico deportes@aytochipiona.es. La programación está pensaday se desarrolla en diferentes centros deportivos de la localidad.