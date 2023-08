Festival de música electrónica Black and White Festival en Punta Candor: todo lo que tienes que saber

Rota contará el próximo 19 de agosto con un nuevo festival de música electrónica dentro de la oferta cultural. En total, doce horas de concierto initerrumpidas en Rota con más de medio centenar de artistas.

Dónde

El lugar donde se desarrollará este festival será una zona próxima a Punta Candor, junto al campo de fútbol del recinto ferial. Contará con tres escenarios desde los que se podrá escuchar música en directo.

Según explicaron la organización, los nombres elegidos para cada uno de estos tres escenarios son 'Black & White' para el principal, 'Mangueta Ribes' para el secundario y 'Vertiente Brugal Bass', para el tercero, destacando así a algunos de los patrocinadores principales del evento.

Cartel y escenarios

El festival reunirá en Rota a un gran elenco de artistas con ocho internacionales de primer nivel y muy conocido y más de 40 artistas nacionales, entre los que hay desde jóvenes promesas hasta artistas ya consolidados.

En el primer escenario 'Stage Black and White' actuarán los artistas serán Drumback con Welder B, Bassmaster con Dreambig, Rmg, Bowser, Paket con Hankook, Akov, Norbak con Shade K, Anuschka, The Brainkiller con Tortu, Pray for Bass, Breaksmafia, Aggresivnes con Guau, Ed Solo, Sekret Chadow, Tryple D, Bomberman y Four Motion.

En el escenario 'Stage Brugal Bass' los artistas son Vertx, Sr. Lobo, C. Diaz con Adk, Ill Truth, Jtas con Shady, Envolve, Molecular, Oktopus, State of Disorder con Kobain, Akov, Proyekt con Ville K, Otto, Benny Page y Frannabik.

Upor último, en el tercer escenario, el 'Stage Rives Mangueta', estará Danidejota, Goku, Amaya Dejota con Sam, Shemma, Dj Mike, Adam Vyt, ,Maribel con Rueda, Deibeat, Future Funk Squad, Anuschka, Dj Heavy con Xema, Cut and Run y Jordi Slate. Según cambios de última hora, Missy Karma actuará de 23:20 a 00:00 y Barrientos cerrará el escenario retro.

Horarios

Vestuario

Desde la promotora han querido animar a todos los asistentes que quieran a acudir al festival vestidos de blanco, de negro o de blanco y negro, aunque es opcional. La intención es que la temática se haga visible en el 'after movie' a través de esta iniciativa.

Entradas

Se pueden adquirir online con descuentos en monstertickets.es. También en la taquilla de la entrada del festival. Hay varias opciones, ya que, las entradas VIP permiten acceso preferente sin colas, vaso oficial del festival, pulsera del evento de salida zona vip de descanso y baño privado.