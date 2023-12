Flipa con la programación navideña 2023 de esta localidad marinera de la provincia de Cádiz

Poco se habla fuera de las fronteras de esta localidad de su amplia y original programación navideña. Sin embargo, no es nada desdeñable y, en cambio, sí muy loable comprobar cómo el fervor por esta época del año se fusiona con la idiosincrasia de Chipiona, población de la costa Noroeste. Quizá sea el momento de ponerla en valor y aplaudir el hecho de que no se limita a turismo de sol y playa y ensalzar la figura de La Más Grande, Rocío Jurado, que no es poco.

Sus ciudadanos estacionales, vecinos y visitantes tienen la posibilidad de vivir unos días de Navidad con llamativas propuestas imperdibles.

Programación de Chipiona Navidad 2023

Del 1 al 10 de diciembre, se puede visitar en el Castillo de 18:00 a 20:00 horas, la exposición ‘20 años de belenismo’.

El sábado, 2 de diciembre, a las 20:00 horas en el Santuario de Regla, tendrá lugar el pregón de la Navidad.

El martes, 5 de diciembre, a las 18:00 horas comenzará desde El Castillo el Pasacalles Infantil. A las 19.00 horas en la plaza de Andalucía tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño con actuación musical.

El miércoles, 6 de diciembre, a las 12:00 horas, Belén Municipal en el Castillo, y apertura del Mercado Navideño en plaza Pío XII el cual permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre.

El sábado, 9 de diciembre, a las 20:00 horas Musicalle en el centro urbano.

El domingo, 10 diciembre, a las 10:00 horas organizan Pesca Deportiva ‘Quedada ningún niño sin juguete’, en la playa de Regla.

El sábado, 16 de diciembre, a las 18:00 horas, Belén Viviente en El Castillo.

El miércoles, 20 de diciembre, a las 17:00 horas, en plaza Pío XII, La Casa de Papa Noel.

El sábado, 23 de diciembre, a las 20:00 horas en plaza de Andalucía, no te puedes perder la Zambomba Gitana Municial.

Destino turístico los 365 días del año

Una forma de aprovechar bien la visita a Chipiona puede ser visitar sus playas, como la de Regla o Las Tres Piedras. También disfrutar de la cultura vitivinícola famosa por su vino moscatel, al cual le dedican un museo. De museo en museo, no te quedes con la espinita de visitar el Centro de Interpretación de Rocío Jurado.