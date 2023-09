In The Park: artesanos, música en directo, foodtrucks y talleres creativos este fin de semana en Rota

La llegada de septiembre no le ha sentado nada mal a la Villa de Rota. El Foodtruck Festival, celebrado el pasado fin de semana resultó todo un éxito a pesar de inclemencias meteorológicas como consecuencia de la llegada a la península de una DANA. Y las citas roteñas imperdibles se suceden, ya que este fin de semana cuenta con otro gran evento "importado" de la capital hispalense.

Ya se prepara para que los vecinos, vecinas y visitantes disfruten el próximo sábado 9 y domingo 10 de septiembre de una novedosa alternativa de ocio para toda la familia. Se trata de In The Park, evento en el que artesanos y artistas andaluces serán los grandes protagonistas. Colocarán numerosos stands en el parque Laguna del Moral, aunque es mucho más...

Ocio y cultura

Esta propuesta de ocio y cultural contará con un mercado de artesanía de acceso gratuito, que desde 2018 y hasta la fecha venía celebrándose en Sevilla, y que en este 2023 sale por primera vez de la capital andaluza para ofrecer dos días llenos de actividades para todos los públicos, oferta gastronómica, música en directo en formato banda y Dj, y una amplia variedad de productos artesanos a la venta.

In The Park arrancará su actividad el sábado de 12:00 a 0:.00 horas, y la retomará el domingo de 12:00 a 23:00 horas. Consiste en una clara apuesta por apoyar el tejido artesanal roteño, gaditano y andaluz, y ofreciendo como siempre una amplia variedad de actividades y talleres para todas las edades.

Además, aúna a artistas, tanto Dj como músicos locales, la línea musical para esta ocasión cuenta con varios nombres propios, entre los cuales destaca la formación La República de Macondo, compuesta por varios músicos latinos afincados en la zona, que traerán sus bailables ritmos tropicales.

Contará con veteranos Dj como Calder On Hi Fi, músico, Dj y productor de El Puerto de Santa María, fundador de la banda de jazz Music Komité. También con Andrew Oddio, Dj americano poseedor de una de las colecciones de vinilo más grandes de España, que traerá una sesión llena de disco, funk y House. En formato banda se disfrutará de The Big Chungus, un dinámico cuarteto con sonoridad rock y funk, y el soul de Birane Wayne.