Mister Fog: "Chipiona no me gusta"

Hace ya varios años que Mister Fog recorre cada recoveco de Jerez, la provincia de Cádiz, viaja por España y a veces más allá de sus fronteras. El youtuber cuenta curiosidades, muestra rincones y prueba la gastronomía de cada lugar, algo que le hace seguir incrementando el número de seguidores.

Echando la vista atrás entre sus vídeos hallamos uno publicado hace aproximadamente dos años bajo el siguiente título: ¿Por qué no me gusta Chipiona? Cualquiera que haya visionado las aventuras de Mister Fog, que comparte en sus diferentes redes sociales, se asombrará pues suele ensalzar todo lo positivo que se encuentra a su paso. De modo que, en este caso el titular sorprende, así como las primeras afirmaciones con el que inicia el vídeo: “No me gusta Chipiona…”.

Sin embargo, lejos de preocuparnos merece la pena avanzar en el vídeo y descubrir todo lo que opina de la localidad después de visitarla tras la insistencia de muchos. Dice que siempre había oído maravillas de Chipiona, “donde se come de maravilla y la luz brilla de una manera diferente”. Una vez visitada, deja claro que Chipiona no le gusta, “Chipiona me encanta”, enfatiza el viajero.

Le llama la atención que a pesar de que el tiempo pasa, Chipiona mantiene la admiración y sentimiento a Rocío Jurado. De hecho, muestra las imágenes del mausoleo de ‘La Más Grande’ que llevó el nombre de Chipiona por todo el mundo. Por otro lado, destaca el monumento de la Cruz del Mar construido en homenaje a quienes perecieron como consecuencia del terremoto de Lisboa en 1755, así como pasear por la calle Isaac Peral, repleta de bares y tiendas.

Considera que la plaza Juan Carlos I es la más bonita de la población. Conoció –y le encantó- conocer los Corrales donde aprendió de tradiciones centenarias, el famoso Faro y el Castillo de Chipiona. Descubrió la belleza del Santuario de la Virgen de Regla “que está en una ubicación privilegiada”.

Terminó el día en la playa, viendo el atardecer que jamás olvidará y disfrutando de una exquisita gastronomía. “Chipiona es uno de los muchos sitios que tenemos en la provincia de Cádiz”.