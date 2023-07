Los fans de 'El Padrino' tienen una parada obligada en La Mafia se sienta a la mesa, en Jerez

Los fans de la mítica película El Padrino no deben pasar de largo por un restaurante de Jerez. No es el famoso Bar Vitelli donde se sentaba Al Pacino, pero se le asemeja muchísimo. Se trata de uno de los locales de la franquicia La Mafia de sienta a la mesa. Allí, sin desplazarse a miles de kilómetros encontrará un rincón que cuya decoración le transportará hasta el pequeño pueblo de Savoca y a este bar el cual, por cierto, sigue abierto como si no hubiera pasado el tiempo.

El restaurante de comida italiana y mediterránea ofrece una ambientación muy cuidada de los espacios, recreando la costa Amalfitana, con un limonero y su cerámica típica. En las paredes de sus amplios salones cuelgan cuadros con escenas de la película.

¡Ojo! Al margen del tributo a la saga fílmica, su oferta gastronómica merece la pena ser degustada y que sean los comensales quienes se den el gran homenaje. El auténtico sabor de sus platos, elaborados con materia prima de altísima calidad, y con propuestas gastronómicas exclusivas, como son los platos #TopOriginale, recetas que fusionan aroma, sabor y textura despertando el resto de los sentidos", destacan de la cadena de restauración.

La cadena La Mafia se sienta a la mesa ofrece una experiencia sensorial auténticamente italiana con una carta variada: rotondi di cioccolato relleno de rabo de toro y carrillera con salsa toffee de carne, presa ibérica con gremolata de lima, patata baby, salsa mostaza naranja, rúcula, especias y sal Maldon, ensaldas deliciosas... y una sorprendente carta de bebidas para el aperitivo: Amalfi Spritz, que combina licor de limón, tónica soda y un aromático toque de tomillo fresco o el Rosso diverso, un tinto de verano diferente, con vino tinto y refresco de limón coronado con espuma cítrica, son dos de ellos.

Es la segunda “puesta en escena” de La Mafia en Jerez. El pasado 26 de enero regresó a Jerez tras su paso hace ya tres años por la calle San Juan Grande, 15, frente al Mamelón. En esta ocasión, La Mafia se sienta a la mesa en en la calle Guatemala, vía paralela a la avenida presidente Adolfo Suárez y perpendicular a la avenida de Andalucía.