El Rincón del Pepe: otro concepto de tablao en Jerez para disfrutar de la gastronomía y el flamenco

Jerez continúa avanzando en las iniciativas que apuestan por el flamenco y la buena gastronomía como Tablao Puro Arte, y el Tablao Flamenco La Bailaora. A estos se suma la iniciativa de José López, natural de Linares, quien junto a su mujer abría el pasado 8 de julio las puertas de un nuevo tablao flamenco en Jerez: El Rincón del Pepe. Pero no se confundan, con este nombre rinde homenaje a una de las personas a las que le debe la existencia: su padre.

El Rincón del Pepe es la última aventura empresarial en la que se ha embarcado López, tras dedicar toda su vida a negocios en diferentes puntos de la geografía española como Vitoria, Madrid o Barcelona. Aunque sus raíces no son jerezanas, conocía bien la ciudad, no en vano, tiene un piso en Jerez desde hace años. Tras jubilarse, dice que no se veía paseando, ni jugando a la petanca, de modo que su pareja y él decidieron montar un tablao "diferente a lo que hasta ahora se encontraba en Jerez", en calle Medina, 11, muy cerca del Teatro Villamarta, a apenas 50 metros.

Concepto innovador

Se trata de un nuevo concepto instalado en un local de 240 metros formado por dos espacios. Por un lado, la cervecería formada por una gran barra y, por otro lado, el tablao flamenco con 20 mesas donde se puede disfrutar de un espectáculo flamenco con cuatro artistas diarios. Los meses de julio y agosto abre de martes a sábado, mientras que lunes y domingos permanece cerrado. López es consciente de que en la época estival hay quien se marcha de vacaciones o prefiere otras zonas de costa, pero cree que la mejor publicidad no es otra que estar abierto.

La cervecería está decorada en blanco y albero. El tablao, en cambio, está decorado en negro. En sus paredes cuelgan imágenes en blanco y negro “de todos los artistas flamencos de Jerez”, presume. “Nos dicen que está muy bonito que hacía falta algo así en Jerez”.

En cocina cuenta con un personal veterano con amplia experiencia entre fogones. Ellos son los encargados de la amplia y variada carta: gambas a la plancha, carrillada, cola de toro, ensalada de tomate, montadito, bacalao, lubina, morcilla… López recomienda la carrillada al oloroso, “A cada uno le gusta algo diferente. La carta es muy variada”, puntualiza. Con todo estos ingredientes El Rincón del Pepe pretende centrar su oferta en ambos pilares: la gastronomía y el flamenco.