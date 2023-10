¿Viaje a La Atlántida o a su gemela en la costa de Chipiona?

El fondo de la costa de Chipiona ha tambaleado a parte de la comunidad de arqueólogos del mundo entero. ¿Quién no ha oído la posibilidad de que la Atlántida exista realmente? ¿Qué es la Atlántida? En Timeo y el Critias, los diálogos del filósofo griego Platón, la Atlantis nêsos, o la ‘isla de Atlas’, se presenta como un estado sofisticado que cayó después de que sus arrogantes dirigentes intentaran invadir Grecia. Según Platón, en venganza por el ansia de poder de su pueblo, esta isla fue castigada por los dioses, que desencadenaron desastres naturales hasta hundirla en el fondo del mar, arrasando lo que quedaba de su poder.

La verdadera existencia o no de este lugar a enfrentado a expertos que defendía la posibilidad de que el relato de Platón no fuera del todo ficticio y los detractores, aquellos que cuestionan en incluso reprueban a quienes intentan hallarla. No se sabe si estos últimos o los primeros están más asombrados del reciente hallazgo en el fondo marino, frente al municipio de Chipiona.

Un grupo de arqueólogos ha asegurado que en sus han encontrado "similitudes exactas". "No podemos decir que lo es, simplemente estamos diciendo que es muy curioso y que estamos en el proceso de continuar las investigaciones". Podría tratarse de un imperio de hace 11.000 años, que estaría formado "por una seria de ciudades frente al mar" y con una capital en "una isla a artificial" rodeada de muros circulares concéntricos y en las que vivían unas 20.000 personas. Realmente la coincidencia es mayúscula.

Posturas encontradas

Hasta ahora, al menos, el arqueólogo e investigador Marie-Sklodowska Curie, de la Universidad de Cardiff (Reino Unido), Flint Dibble, defendía que La Atlántida no aparece en obras de arte de la época de Platón. Por consiguiente, eso demostraría que fue fruto de la imaginación del filósofo. Apuntaba que la búsqueda de la Atlántida mina el trabajo de los arqueólogos “legítimos”, cuyos descubrimientos en todos los continentes pueden pasarse por alto o ignorarse.

También hay posturas de la conspiración defendidas por otros como el autor y presentador británico Graham Hancock, quien sostiene que los arqueólogos están encubriendo pruebas de que una civilización avanzada similar a la Atlántida existió realmente hace miles de años, y que sus residentes se dispersaron por todo el mundo cuando un cometa se estrelló contra la Tierra, desencadenando una inundación catastrófica.

Como el equipo de arqueólogos ha afirmado aún queda trabajo por delante para alcanzar pruebas concluyentes que determinen si el sorprendente hallazgo corresponde a la isla de la que hablaba Platón. Parece que aún habrá que esperar para viajar a La Atlántida o su gemela en el fondo del océano Atlántico.