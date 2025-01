De la A a la Z: Veinte palabras que pertenecen al vocabulario 'made in Jerez'

El habla de Jerez da para hacer un diccionario o un libro de consultas. Y es que algunas expresiones son derivaciones de palabras castellanas, otras vienen del ámbito bodeguero o algunas es que son directamente, propias de la ciudad.

Palabras y expresiones que corresponden al habla jerezano coloquial que se oye en las calles de la ciudad. Una forma de expresarse diferente y de definir cosas o situaciones del día a día que han convertido a estas palabras en jerezanía pura, puesto que solo se escuchan en Jerez.

Glosario 'made in Jerez'

'A JUI'. Cuando se pone fin a una jornada de fiesta o tarea.

'AJILAO'. Así acaba el estómago de una persona tras una gran fiesta o días en los cuales se atiborra de todo lo comestible y bebible que se le pone al alcance.

'ARRUMBAO'. Palabra del argot bodeguero que en este caso se refiere a personas u objetos que están para el arrastre, pues precisamente esto último es lo que hacen los arrumbadores con los toneles: arrastrarlos.

'CAMBALLÁ'. Pasos que una persona da de un lado a otro que denotan falta de equilibrio.

'CARAJOTE'. Dependiendo del tono y las palabras que lo acompañen, puede ser amistoso -'Qué pasa carajote'- o una forma coloquial de llamar 'tonto' o 'bobo' a alguien.

'CARTAPACIO'. Es sinónimo de carpeta o archivador. En su interior tiene anillas para separar los folios o las fundas de plástico en las que metes los folios sueltos.

'CARTUCHERA'. Sinónimo de estuche, donde metes los bolígrafos, el lápiz o la goma. Todo el material escolar.

'CAYO'. '¿Qué pasa cayo?'. Es sinónimo de '¿qué pasa tío?'.

'COHÍO'. 'Sa' queao cohío'. Una expresión muy popular para decir que se ha quedado 'planchado'.

‘DE PESCUE’. Dícese de los quienes no paran de comer y beber, pero no hacen amago de sacar la cartera y pagar.

'EMBOLICAR'. Es difícil de explicar. 'No me emboliques' es 'no seas pesado' o 'no sigas otra vez con lo mismo'.

'ENGOÑIPAO' o 'ENGOLLIPAO'. Cuando se come con ansia sin una bebida para digerir la comida.

'ESNORTAO'. Dícese de aquella persona desorientada o que no está pendiente de un asunto.

'JARTÁ'. Gran cantidad de algo. Sinónimo de panzada. Es lo mismo que 'pechá'.

'PECHÁ'. Gran cantidad de algo. Sinónimo de panzada.

'OMPARE'. Colega en el habla en jerezana.

'REVENÍO'. Que sabe mal.

'TARRO'. Una forma de tener 'cachondeo' con alguien.

'TATE ALPESQUI'. Expresión que le suelta un colega a otro para que esté pendiente o vigilante.

‘ZENTRAÑA’. Derivado de entrañas. Forma cariñosa con la que algunos se refieren a un allegado o conocido.