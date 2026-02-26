Actuaciones en directo en Jerez y alrededores para pasarlo de lujo el 27 y 28 de febrero
Nada mejor que disfrutar con buena música de este puente de Andalucía 'fake' para muchos
Tradicionalmente, se acaba feliz el mes de marzo porque suele ser puente. No es el caso para muchos y muchas, ya que, el 28 de febrero, Día de Andalucía este año es sábado. Es por esto que, aunque a priori se tenga algo de pena por no gozar de un día más de descanso, se haga un paréntesis. Trabajo y obligaciones al margen, disfruta de las propuestas que aquí se proponen. La mayoría son en Jerez los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Otras son en Sanlúcar y Rota. Lo importante no es dónde, si no con quién, o eso dicen...