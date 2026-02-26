Actuaciones en directo en Jerez y alrededores para pasarlo de lujo el 27 y 28 de febrero

Tradicionalmente, se acaba feliz el mes de marzo porque suele ser puente. No es el caso para muchos y muchas, ya que, el 28 de febrero, Día de Andalucía este año es sábado. Es por esto que, aunque a priori se tenga algo de pena por no gozar de un día más de descanso, se haga un paréntesis. Trabajo y obligaciones al margen, disfruta de las propuestas que aquí se proponen. La mayoría son en Jerez los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Otras son en Sanlúcar y Rota. Lo importante no es dónde, si no con quién, o eso dicen...