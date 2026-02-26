Kapote Jerez.
Actuaciones en directo en Jerez y alrededores para pasarlo de lujo el 27 y 28 de febrero

Nada mejor que disfrutar con buena música de este puente de Andalucía 'fake' para muchos

Los seis restaurantes de Jerez que están entre los 25 mejores de la provincia de Cádiz, según los expertos de la Guía Macarfi

Tradicionalmente, se acaba feliz el mes de marzo porque suele ser puente. No es el caso para muchos y muchas, ya que, el 28 de febrero, Día de Andalucía este año es sábado. Es por esto que, aunque a priori se tenga algo de pena por no gozar de un día más de descanso, se haga un paréntesis. Trabajo y obligaciones al margen, disfruta de las propuestas que aquí se proponen. La mayoría son en Jerez los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Otras son en Sanlúcar y Rota. Lo importante no es dónde, si no con quién, o eso dicen...

Peter Villa Dj, en El Patio La Gitana. Sanlúcar.
Aslántidos en Bodegas Hidalgo La Gitana. Sanlúcar.
El Día de la Marmota, en el Patio La gitana. Sanlúcar.
Carlos Slork y Andrés Lupion, en Planta Baja. Jerez.
El Jolgorio, en Kapote. Jerez.
Jueves Flamenco en Kiribati. Jerez.
Especial Día de Andalucía, en Kapote. Jerez.
Especial Reggaeton Antiguo, en Bereber. Jerez.
Dj Daat, en chiringuito Azúcar de Cuba Beach. Rota.
Tributo Foo Fighters, Radio Camaleón, en Plaza Canterbury. Jerez.
