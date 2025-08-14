Actuaciones en directo este puente de agosto 2025 en los chiringuitos de Chipiona, Rota y Sanlúcar

Este año, el día en el que se conmemora la Asunción de la Virgenen es viernes, de modo que, la imensa mayoría podrá disfrutar de un fin de semana largo. También es cierto, que algunos trabajan este puente de agosto: sanitarios, los cuerpos de seguridad, los profesionales de la hostelería... Estos últimos, como siempre, lo darán todo para que el resto disfrute al máximo. Una forma de hacerlo es ver el atardecer desde un chiringuito con música en directo. Esta opción seduce a muchos y muchas que podrán elegir el día, la playa y los artistas.