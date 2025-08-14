Actuación de Samara y Junquera en Tulúm, Chipiona.
Actuación de Samara y Junquera en Tulúm, Chipiona. / Tulúm

Actuaciones en directo este puente de agosto 2025 en los chiringuitos de Chipiona, Rota y Sanlúcar

Música y mar

Esta opción seduce a muchos y muchas que podrán elegir el día, la playa y los artistas

Este año, el día en el que se conmemora la Asunción de la Virgenen es viernes, de modo que, la imensa mayoría podrá disfrutar de un fin de semana largo. También es cierto, que algunos trabajan este puente de agosto: sanitarios, los cuerpos de seguridad, los profesionales de la hostelería... Estos últimos, como siempre, lo darán todo para que el resto disfrute al máximo. Una forma de hacerlo es ver el atardecer desde un chiringuito con música en directo. Esta opción seduce a muchos y muchas que podrán elegir el día, la playa y los artistas.

Yohan Monkey, en Bhuda Candor. Rota.
Chagar & Cali, en Bhuda Candor. Rota.
Jam Beach Session, en Bhuda Candor. Rota.
Marcos Cruz, en Bhuda Candor. Rota.
Chanely & Montoya, en Las Dunas Beach. Rota.
Magustami, en Las Dunas Beach. Rota.
Spoticai, en Las Dunas Beach. Rota.
Manuel Cantarote, Mushogitano, Melomaniax en Playa Virgen Beach Club. Rota.
KM-4, Sin Noticias de Gurb Versiones y más en chiringuito Quinto Centenario. Sanlúcar.
Actuaciones en Chiringuito La Orilla. Sanlúcar.
Henry Méndez y Radio vespa en Tucaneando. Chipiona.
Nolasco y Nani Cortés en Tucaneando. Chipiona.
Manuel Cortés, Malkerer, Magustami, Insakay en Tulúm. Chipiona.
