La seria amenaza al dueño incívico de un perro en Jerez: "Te voy a dar tal torta que moriremos los dos"

Jerez/"Te pillaré con tu perro orinando en las cerraduras del local y de la torta que te daré vamos a morir los dos". Esta sentencia es parte de la amenaza que el dueño de un local de la barriada de Vallesequillo, en Jerez de la Frontera, ha colgado en la fachada de su negocio al dueño de un perro que, supuestamente, hace sus necesidades en las cerraduras de la baraja metálica.

El mensaje de advertencia al supuesto infractor es aún mayor y en el texto completo se incluye el siguiente ultimátum:

"Como te pille, que te pillaré, con tu perro orinando en las cerraduras del local, te voy a dar una torta que vamos a morir los dos, tú de la torta y yo de la onda expansiva (vas a pagarme el cambio de cerraduras)".

Este episodio de falta de civismo de los amos de las mascotas con respecto a la no recogida de excrementos o falta de limpieza de los orines se sucede, apenas, dos meses después de la potente campaña de concienciación realizada por el Ayuntamiento de Jerez en torno a esta materia.

Campaña ‘Cuidar Jerez es tan fácil como quererlo’

El pasado mes de abril, el Consistorio jerezano la campaña ‘Cuidar Jerez es tan fácil como quererlo’ con el objetivo de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen perro de la necesidad de recoger los excrementos de sus mascotas y colaborar en el mantenimiento de la limpieza de las calles.

El problema que provoca este tipo de suciedad es una de las primeras cuestiones que plantean los vecinos y vecinas y que “esta campaña puesta en marcha por el Gobierno de la ciudad viene a concienciar y educar, porque un verdadero cambio en esta situación sólo se produce de la mano de la responsabilidad ciudadana, aunque por otro lado también se incentivarán las inspecciones”, dijo entonces el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar.

El edil popular señaló que el censo canino de Jerez está en torno a los 37.000 perros, una población tan numerosa que supera incluso, por poner un ejemplo, a la de niños y niñas de Jerez que se encuentra alrededor de los 33.000. Igualmente, ha explicado que este problema surge en todas las encuestas sobre limpieza que se han realizado entre los ciudadanos y que en ciudades en las que se han desarrollado campañas similares a ésta, como Vitoria y Málaga, se han reducido un 40% este tipo de incidencias, que “provocan problema de salubridad, incomodidad, deterioro del mobiliario urbano y un perjuicio para la imagen de la ciudad”.

Jaime Espinar ha recordado que las ordenanzas municipales establecen multas de hasta 500 euros para las personas que no recojan los excrementos de sus mascotas y ha añadido que “este Gobierno no descarta incrementar estas sanciones con la renovación de las ordenanzas que está llevando a cabo, así como incluir otro tipo de obligaciones para los dueños de las mascotas, relacionadas con la limpieza de las vías públicas”. De este modo, y aunque la campaña tiene su parte pedagógica, el teniente de alcaldesa ha lanzado un aviso claro: “aquél que ensucie tiene que pagar, porque las persona que son cívicas y cuidan el entorno no tienen por qué convivir con situaciones desagradables, por culpa de otras que no lo son”.

Esta campaña tiene tres pilares de acción, por un lado una campaña en redes y medios de comunicación, con mensajes claros sobre la importancia de recoger los excrementos, por otro, charlas en colegios y asociaciones vecinales y de comerciantes y en tercer lugar, la instalación de puntos informativos en las zonas donde se ha detectado mayor número de incidencias en la vía pública, donde se entregarán bolsas y flyers informativos.