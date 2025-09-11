Los bares y cafeterías de Jerez 'pet friendly' para disfrutar con tu mascota

Disfrutar de un buen café o unas tapas en Jerez sin tener que dejar a tu mascota en casa ya es una realidad. La ciudad se suma a la tendencia pet friendly y estos espacios no solo permiten la entrada de perros, sino que además los convierten en parte de la experiencia, con terrazas acogedoras, recipientes de agua fresca e incluso detalles especiales pensados para ellos.

Entre los lugares más destacados se encuentran Krombol, ideal para desayunos y meriendas; Cervecería Lola, perfecta para tomarse unas tapas; Cafetería Moka; y La Embajada.

Krombol Bakery

Este sitio ubicado en la calle José Cádiz Salvatierra es un referente en Jerez para quienes buscan disfrutar de un buen café acompañado de sus creaciones artesanales como sus croissants, sobre todo el Benedictine. Además, el sitio ofrece otro tipo de productos como tartas de elaboración propia como la Krombol Dulce de Leche con una base única realizada en la cafetería. Este establecimiento está reconocido con un ‘Solete’ por la Guía Repsol, demostrando su calidad gastronómica. Su ambiente acogedor, junto con una terraza donde las mascotas son bienvenidas, convierte a Krombol en el lugar perfecto para compartir un desayuno con tu compañero de cuatro patas. Además, su café de especialidad, con notas enzimáticas de flor y notas ligeramente cítricas, añade un toque único a la experiencia.

Un perro en Krombol Bakery, una cafetería pet friendly en Jerez / M.G.

Cafeteria Moka

Este establecimiento, situado en la calle Medina 38 de Jerez, los planes con tu mascota se vuelven sencillos. Esta cafetería boliviana combina una oferta de desayunos y meriendas, destacando sus empanadas salteñas y sus batidos naturales de papaya o mango. El ambiente es muy acogedor para ‘los más peluditos’ de la casa, ya que hay una terraza preparada para ellos y el servicio es muy atento.

Empanadas salteñas en la cafetería Moka en Jerez / M.G.

Cervecería Lola

En avenida La Granja se encuentra uno de esos sitios donde el buen comer y la buena compañía se dan la mano. Con terraza amplia y cerrada, climatizada en invierno, Cervecería Lola da un servicio que mima tanto al comensal como a su mejor amigo peludo. Su ensalada césar y sus hamburguesas invitan a pasar un buen rato disfrutando de la comida y de la compañía animal. Para sus clientes, ser pet friendly “suma puntos” a la experiencia.

Muchos de los platos de Cervecería Lola en Jerez / M.G.

La Embajada

Ubicada en la plaza de Nicaragua, La Embajada convierte cada visita en un viaje gastronómico internacional sin salir de Jerez y, lo mejor, sin necesidad de dejar a tu perro en casa. Con una terraza amplia para unas 40 personas y un interior acogedor con capacidad para 25 comensales, el local apuesta por una cocina que mezcla sabores italianos, latinoamericanos y españoles en un ambiente desenfadado. Su propuesta culinaria, descrita por muchos clientes como “peculiar, exótica y rica”, se acompaña de un trato cercano también hacia las mascotas: en la zona exterior siempre hay un cuenco de agua disponible para que los peludos también disfruten de la experiencia.

Una pareja de perros en La Embajada, restaurante en Jerez / M.G.

Cada vez son más los rincones de Jerez que se suman a la filosofía pet friendly, demostrando que la buena gastronomía y la compañía de nuestros perros pueden disfrutarse a la vez. Una tendencia en crecimiento que convierte a la ciudad en un lugar más abierto, también para los compañeros de cuatro patas.