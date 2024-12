Este es el Belén del Jerez rural donde las Barbies cobran vida

Más de 8 años lleva una vecina de La Barca montando un Belén en su casa de lo más original. Y es que esta vez, las figuras del Portal de Belén son nada más y nada menos que Barbies. Más de 30 Barbies y Ken se convierten en escenas del tradicional Portal de Belén en casa de Cuqui Ramírez, una vecina de esta entidad local de Jerez de la Frontera.

Un cartel que indica 'Belén, pueden visitarlo' en la calle José Antonio, frente al Pabellón, te invita a pasar a su garaje y disfrutar de una experiencia única. "Para mí poner el Belén en casa forma parte de una tradición que llevo haciendo desde que soy una niña. Recuerdo que las calles no estaban asfaltadas aún y con el propio barro, yo hacía las figuras del Belén y las ponía", explica la jerezana.

Este es el Belén artesanal hecho con Barbies de una vecina de La Barca de la Florida / Cuqui Ramírez

Esta vecina de La Barca, que espera con ilusión cada año la llegada de la Navidad, comenzó a vestir a un Ken y a una Barbie durante la época de Semana Santa. "Con las Barbies de mi nieta, en una Semana Santa, caractericé a Cristo y a la Virgen y me quedó muy bien. Ahí fue cuando hace 8 años pensé en montar un Belén de esta forma". Comenzó comprando 18 Barbies de segunda mano y con sus propias manos y mucha paciencia, comenzó a customizar sus trajes con retales de tela que tenía por casa. "Yo lo hago todo a mano. Hago la ropa, las visto como se vestían en aquella época, hago los instrumentos, los animales, todo. Hasta las flores y plantas que hay en el Belén son de mis macetas".

El Belén de una vecina de La Barca / Cuqui Ramírez

Cada año, esta vecina de La Barca suma nuevos personajes a su 'portalito'. "Este año he sumado a los gitanos con sus instrumentos porque yo recuerdo cuando pequeña, que se pasaban temporadas y temporadas debajo del puente de hierro y me ha parecido buena idea". También se suma a la escenificación un mendigo con su perro. "El mendigo, el pescador, el leñador. El mendigo con su perro, por supuesto, que también lo he hecho a mano".

Un mendigo con su perro / Cuqui Ramírez

"Yo disfruto con que la gente venga a verlo. No me gustaría que la tradición de poner un Belén en casa se perdiera. Yo con hacerlo y enseñárselo a la gente que venga, disfruto. Lo hago con el corazón".

Este Belén puede visitarse de forma gratuita todos los días en el garaje de esta vecina de La Barca. Toda una experiencia que se te quedará grabada cada Navidad en la retina.