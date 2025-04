Este es el bocadillo de chocos fritos que no tiene nada que envidiarle al de calamares de Madrid

Sin lugar a dudas, el pescaíto frito es una de las recetas estrella de este rinconcito gastronómico de Sanlúcar de Barrameda junto a sus famosas joyas culinarias, el marisco. Y es que si estás de paso por esta localidad gaditana o simplemente, eres sanluqueño 'de pura cepa' y aún no sabes dónde comer uno de los mejores manjares, este es uno de los establecimientos de Sanlúcar donde la fritura alcanza niveles estratosféricos. Y como no, tienen un bocadillo de chocos fritos, que no calamares.

Sí, has leído bien. Un bocata de chocos fritos. Si una de sus recetas estrella es el pescaíto frito, a lo que se dedican desde 1937, si además una de sus piezas la colocas dentro de un pan blanco, con un bocado viajaremos al paraíso.

Ubicado en pleno barrio Bajo de Sanlúcar, en la calle Sargenta nº 39, se encuentra el Bar Restaurante El Colorao, en el que además de probar este bocadillo, ya puedes pedir a domicilio.

Sí, de la freidora a casa. Y es que disfrutar de su pescaíto frito sin tener que salir de casa es todo un gustazo. Esto lo podrás hacer a través de la aplicación móvil OídoKocina, disponible para iOs o Android.

Ya no tienes excusa para probar uno de los mejores bares donde el pescaíto frito es su seña de identidad. Aunque sus platos más demandados son los variados de pescaíto frito (acedías, merluza, choco, cazón, cazón en adobo, tapaculos, boquerones, salmonetes, puntillitas, tortilitas de camarones) también trabajan con aliños, mariscos (gambas cocidas, gambas fritas, langostinos y almejas a lajillo), platos combinados, serranitos y raciones. Aquí podrás ver su carta completa.