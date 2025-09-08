Este es el buffet mexicano en Jerez que vas a querer repetir… ¡y repetir!: "Los tacos de birria y los totopos cantineros lo que más me gustó"

Tacos, quesadillas, tamales, enchiladas... La gastronomía mexicana está llena de sabores que cada vez están más presentes en las ciudades españolas. Hoy no solo se disfruta de sus platos, sino también de la estética mexicana que invade restaurantes: espacios coloridos, decoraciones tradicionales y presentaciones que hacen cada comida sea una experiencia diferente.

La mejor manera de probar la gastronomía mexicana en toda su variedad es a través de un buffet de calidad, como el que ofrece La Cochinita Loca, que llega desde Madrid hasta Jerez de la Frontera, en la calle Tornería 7. A parte de disponer una carta con numerosos platos, su concepto de buffet ha revolucionado la oferta local.

El ambiente del local es muy colorido. Los comensales pueden disfrutar de su comida en un espacio que combina la tradición con la modernidad. Además, La Cochinita Loca se distingue por su compromiso con la calidad ya que utilizan ingredientes frescos y respetan las recetas mexicanas originales, incorporando sutiles toques de vanguardia. El restaurante también ofrece opciones para personas con intolerancias alimentarias.

El local mezcla la tradición con la modernidad / M.G.

Opciones desde 10,50 euros

Esta opción de tenedor libre permite disfrutar de multitud de platos tradicionales mexicanos, como tacos de cochinita pibil, al pastor, de birria, quesadillas, entre otros. Los precios son accesibles: de lunes a viernes al mediodía, el buffet cuesta 17,90 euros por persona; de lunes a jueves por la noche 22,90 euros por persona; y los viernes por la noche, sábados, domingos y festivos, 23,90 euros por persona. Los niños hasta 10 años tienen un precio especial de 10,50 euros por persona.

Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas normas para el correcto funcionamiento del buffet. Por ejemplo, ni la bebida ni el postre están incluidos en el precio. Además, es obligatorio pedir una bebida por persona y se aplicará un recargo de 3 euros por cada unidad de alimento no consumido. Todos los comensales deben pedir el mismo tipo de menú de manera individual, el buffet solo puede consumirse en local y tiene una duración máxima de 1 hora y media desde que se sirve la primera ronda.

Carta fuera del buffet

Además del buffet, La Cochinta Loca ofrece una carta con una selección de platos mexicanos para los que quieran probar especialidades fuera del formato buffet. Entre las opciones destacan los chilaquiles, totopos bañados en salsa picante verde o roja, rellenos de pollo y coronados con cebolla y crema agria. También se encuentra el aguachile, preparado con gambas crudas marinadas en una mezcla de lima, chile, chiltepín, cilantro, cebolla morada, pepino y un toque de mezcal, todo servido con totopos, que ofrece un equilibrio perfecto entre frescura y picante.

El Aguachile de La Cochinita Loca / M.G.

Un 4,5 en valoraciones de Google

Desde su apertura en marzo de este año, La Cochinita Loca ha conseguido consolidarse rápidamente en Jerez, alcanzando 4,5 estrellas en Google con 895 reseñas.

Los clientes salen del restaurante satifechos y así lo demuestran en sus valoraciones. Una comensal comentó: "todo está muy bueno. Los tacos de birria y los totopos cantineros lo que más me gustó". Mientras, otro recomendaba este sitio a quienes visiten la ciudad: "si estáis por Jerez y queréis comer comida mexicana, este es vuestro lugar". Además, varios usuarios resaltan la atención del personal y la experiencia en general: "el buffet es una maravilla, se agradece que haya un mexicano así en Jerez, ya hacía falta; los camareros son muy atentos y agradables".