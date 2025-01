Uno de los cómicos más famosos de España actúa en Jerez en el mes de febrero

Empezar el mes de febrero con humor es todo un planazo. Y de llenar de risas las butacas del Teatro Villamarta se encargará el próximo domingo 2 de febrero el conocido cómico Ángel Martín a partir de las 19:00 horas.

Ángel Martín es un cómico, guionista, actor, músico y presentador español conocido, sobre todo, por su participación en el programa televisivo de La Sexta, 'Se lo que hicisteis'. Su particular humor y su forma de ver la vida lo hace aún todavía más conocido y 'aceptado' hasta por el que odia las bromas.

'Nuevo Material', el nuevo espectáculo de Ángel Martín

El 'experto en risas' llega a Jerez para presentar su nuevo espectáculo, 'Nuevo Material', con el que invita a los asistentes a explorar el caos y la hilaridad de la vida moderna con su característico ingenio y humor mordaz. Con la destreza de un maestro de la comedia, Ángel toca los temas más actuales y absurdos que rodean nuestra sociedad pasando por la tecnología descontrolada en los adolescentes y no tan adolescentes, hasta las crisis existenciales del día a día que son protagonistas de nuestras rutinas.

Durante el show, que tendrá lugar el próximo 2 de febrero, el público será testigo de una montaña rusa de emociones y risas, mientras el cómico catalán desentraña con precisión quirúrgica las ironías y contradicciones de nuestra sociedad. Con una mezcla de monólogos incisivos, anécdotas personales y observaciones afiladas, Ángel Martín ofrece una experiencia teatral única, que no solo hará reír a carcajadas, sino que también invitará a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.

"Nuevo Material" es una travesía cómica que promete romper con todas las expectativas y dejar a los espectadores con una nueva perspectiva sobre los desafíos y locuras de nuestro tiempo. Esta nueva gira comenzará el próximo 24 de enero y pasará por ciudades 'que no suele visitar'. "He querido hacerla en ciudades que no solemos visitar y recintos más pequeños para volver a sentir la cercanía de los que decidáis venir a compartir una noche conmigo. Esto lo aviso porque, si alguna ciudad te viene bien, dejar lo de pillar entrada para más tarde podría significar que cuando quieras ya no queden", explica el cómico en sus redes sociales. Y eso es lo que ha ocurrido en Jerez. Las entradas del Villamarta han volado y Ángel Martín coloca un 'sold out'.