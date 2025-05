Frank Meyer desafía en solitario a la Feria de Jerez con su punk rock energético

Jerez/El músico norteamericano Frank Meyer, miembro de las bandas The Streetwalkin´ Cheetahs, Trading Aces, Highway 61 y Fear, presenta este viernes 23 de mayo su primer álbum en solitario, 'Living between the lines', en la sala de conciertos La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera.

Meyer, que ya estuvo en nuestra ciudad con The Streetwalkin´ Cheetahs y Trading Aces, desafiará esta noche a una de las jornadas grandes de la Feria de Jerez con un concierto energético de punk, rock and roll, con derivaciones hacial soul y el blues, a partir de las 22:00 horas de la noche.

Meyer, de gira por España con este primer trabajo en solitario, tiene en su bagaje una larga trayectoria como músico, productor y director audiovisual y colaborador en bandas propias y ajenas entre las que destacan James Williamson (Iggy and the Stooges) y Deniz Tek (Radio Birdman)