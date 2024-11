Conoce la historia y los secretos de Jerez a través de esta guía

Los enamorados de este rinconcito tan especial de la provincia de Cádiz tienen una frase hecha que siempre usan para dar a conocer a los demás los tesoros de esta tierra y esta es 'vente pa Jerez'. Así surge la idea de esta guía de rutas, secretos e historia, que, a través de las diferentes redes sociales como es Instagram y Facebook, la jerezana Reyes Maraver da a conocer los entresijos de su tierra.

Esta jerezana enamorada de su tierra 'por los cuatro costados' licenciada en Turismo es Guía Oficial de la Junta de Andalucía. Tras dedicarse laboralmente en gran medida, a lo largo de toda su trayectoría profesional, a estar de cara al público en diferentes hoteles de la provincia, encontró una nueva forma de dar a conocer, tanto a locales como a visitantes, los tesoros de la provincia de Cádiz. "A mí me gustaba llenar las camas por el destino. Si estaba en Rota, vendía la ciudad de Rota y las opciones de los alrededores. Pero a mí lo que me gustaba era la piedra, la historia de Cádiz y Rosa Mayo, la pionera, me hizo enamorarme de mi tierra aún más. Ahí fue cuando decidí dar el salto a lo que realmente me llenaba", apunta la jerezana.

Historia y curiosidades más allá de la historia

Pero 'Vente pa Jerez' no es una guía turística cualquiera. Va más allá. Además de conocer la historia de cada ciudad con cada ruta que organizan desde esta plataforma, con 'Vente pa Jerez' conocerás curiosidades, secretos, recetas y hasta entenderás muchas de las recetas y frases hechas que vienen de muchos siglos atrás. ¿Sabías que la frase 'eres un perro judío' viene de una receta? Una forma de conocer Jerez y la provincia de Cádiz que va más allá de sus muros y murallas. Curiosidades y secretos que hacen que tanto locales como visitantes conozcan 'la verdad de la ciudad' y el origen de la ciudad desde sus principios hasta el Jerez del siglo XXI.

"Jerez tiene mucho para sorprender. Nos quedan muchas sorpresas por descubrir y ese es mi objetivo en cada ruta, que se enamoren de Jerez y que quieran volver. Siempre me gusta dejarlos con la miel en los labios para que cuando vuelvan, quieran seguir indagando en nuestra historia porque tenemos mucho que ofrecer".

Tanto Sevilla como Jerez eran unas de las ciudades más importantes del bajo Guadalquivir y es "muy importante conocer primero nuestro patrimonio para poder seguir conociendo todas las partes de España y del mundo".

Rutas especializadas por toda la provincia de Cádiz

En 'Vente pa Jerez' hacen rutas especializadas y a medida para conocer la provincia de Cádiz 'como mejor te convenga', puesto que las hay para todos los gustos.

Si visitas su web oficial, en la que podrás contratar sus servicios, encontrarás dos tipos de secciones diferentes en los que verás varias rutas especializadas, Jerezaneando y Gaditaneando.

Jerezaneando

Rutas casas vinateras: durante la ruta descubrirás el origen de los diferentes vinos de Jerez, así como de las familias que lo hicieron posible y aún siguen criando este vino tan reconocido mundialmente. También tendrás la posibilidad de visitar una de las bodegas más antiguas de la ciudad.

Jerez de Plaza en Plaza: con esta ruta descrubrirás las diferentes plazas que componen la ciudad de Jerez, desde esos conventos u hospitales que existieron hasta el urbanismo actual. Un buen paseo para disfrutar inclusive con mascotas, ya que son todo exteriores.

Jerezaneando: una ruta de leyenda por la zona de intramuros, grandes experiencias en una viña, catas de cerveza y espectáculos flamencos.

Gaditaneando