Damajuana cuelga 'sold out' en su nueva iniciativa: cata de vinos, arroz y música ochentera

Poco tiempo ha durado el anuncio de "sabores y vinos" de Damajuana donde explicaban uno de sus planazos más top para este fin de semana: cata de tres vinos de Sánchez Romate maridados con los arroces de Corsherry y un postre con Pedro Ximénez. ¡Una locura! Tanto es así, que su aforo de 30-40 plazas lo ha llenado en pocos días una vez lanzado en redes sociales el anuncio de esta nueva iniciativa.

Esta cata "privada" comenzará a las 13:30 horas y en ella se degustarán tres tipos de vinos diferentes: Marismeño, NPU y Don José. Estos vinos jerezanos se maridarán con dos arroces, arroz negro y arroz marinero. ¿El colofón final? El postre con Pedro Ximénez. Las plazas de esta cata han tenido un precio de 32 euros por persona.

Tardeo con música ochentera

Pero no te preocupes. Si no has llegado a tiempo a poder reservar tu plaza en esta cata en Damajuana, a las 16:30 horas comenzará su particular "tardeo" que estará amenizado por una DJ session con los mejores temazos de los años 802 y 90. ¡Mover el esqueleto siempre es un planazo! "Un ambiente único, buena compañía y todo lo que necesitas para disfrutar sin prisas. No hace falta más".