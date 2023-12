Este delicioso desayuno compite en Jerez con los molletes y los churros de toda la vida

Pocos dicen que no a una buena rebanada de campo o a unos churros finitos de la plaza Doña Blanca o la Cafetería Alacant. De hecho, no hace mucho los vecinos y vecinas de núcleos poblacionales próximos a Jerez planeaban su visita a la ciudad teniendo muy en cuenta dónde tomar el desayuno. Hoy día, las distancias prácticamente no existen en ningún sentido y resulta prácticamente normal empezar la jornada en Jerez llenando el estómago con exquisitos platos cuyo origen son algo lejanos.

Desde la apertura de Krombol Bakery, establecimiento especializado en desayunos y meriendas, que abrió sus puertas en octubre de 2022, se habla de un desayuno nada tradicional, pero con gran éxito entre sus comensales. Dolce Nilda Suárez y Juanlu Fernández, chef de Lú Cocina y Alma -restaurante con estrella Michelín- son los responsables de que allí se sirvan unos exquisitos huevos benedictinos, un plato que poco sonaba antes de la inauguración de este local en las conversaciones. También es cierto, que son un gran capricho que no te puedes permitir a diario, dado su contenido en grasa.

Huevos benedictinos

Su ingredientes principal es la salsa holandesa y el huevo poché acompañado de embutido a la plancha, puede ser bacon o jamón y siempre sobre una tosta de muffin inglés. La salsa holandesa adereza los huevos benedictinos y los hace irresistibles. El secreto de Krombol para que el resultado sea un éxito total no lo preguntamos. Pruébalos. Y si eres más de bollería o dulce este local puede convertirse en tu santuario y los puedes degustar con magníficos cafés y zumos. Además, puedes ir acompañado de tu mascota pues son un establecimiento pet friendly.

Krombol Bakery

La cafetería y pastelería jerezana Krombol Bakery fue reconocida por los expertos de Guía Repsol con un 'Solete'. "En su búsqueda continua de joyas escondidas, el equipo de expertos de Guía Repsol repartidos por toda España ha conseguido localizar este otoño más de 350 locales en el corazón de los cascos históricos y de los barrios más céntricos, que es donde surgen las tendencias y donde residen los negocios que, probablemente, mejor transmiten el alma de la ciudad", subrayan.