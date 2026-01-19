Descubre el pueblo más feliz de España en 25 fotos: atardeceres de infarto, playas paradisíacas y un faro de récord

Una de las localidades más en tendencia durante los últimos veranos, ha sido elegida como el Pueblo Más Feliz de España en 2025. Chipiona, cuna de 'La Más Grande', donde se cultivan enormes cantidades de flores y se bebe moscatel único se descubre de un color diferente en cada visita.

Estas imágenes te acercan al municipio chipionero desde diferentes perspectivas. El Puerto de Chipiona, sus pinares, las playas, el Monumento Natural de los Corrales, El Santuario de Regla, el faro más alto de España, joyas de la arquitectura mudéjar, el encanto de sus callejuelas, y sus playas de ensueño son sólo una pequeña muestra de los tesoros que aguarda Chipiona.