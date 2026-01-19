Playa de Regla.
Playa de Regla. / Eduardo Mellado

Descubre el pueblo más feliz de España en 25 fotos: atardeceres de infarto, playas paradisíacas y un faro de récord

Chipiona, la tierra natal de Rocío Jurado, presume de alegría, atardeceres y monumentos naturales

14 impresionantes imágenes del pueblo costero de Cádiz que la prensa internacional recomienda como destino turístico: "Es una experiencia inigualable"

19 de enero 2026 - 06:01

Una de las localidades más en tendencia durante los últimos veranos, ha sido elegida como el Pueblo Más Feliz de España en 2025. Chipiona, cuna de 'La Más Grande', donde se cultivan enormes cantidades de flores y se bebe moscatel único se descubre de un color diferente en cada visita.

Estas imágenes te acercan al municipio chipionero desde diferentes perspectivas. El Puerto de Chipiona, sus pinares, las playas, el Monumento Natural de los Corrales, El Santuario de Regla, el faro más alto de España, joyas de la arquitectura mudéjar, el encanto de sus callejuelas, y sus playas de ensueño son sólo una pequeña muestra de los tesoros que aguarda Chipiona.

Un atardecer en el paseo marítimo de Chipiona.
1/26 Un atardecer en el paseo marítimo de Chipiona. / Turismo Chipiona
Chipiona vista desde el cielo. Turismo Chipiona
2/26 Chipiona vista desde el cielo. / Turismo Chipiona.
Atardecer desde el Faro de Chipiona. Turismo Chipiona.
3/26 Atardecer desde el Faro de Chipiona. / Turismo Chipiona.
Chipiona. Turismo Chipiona
4/26 Chipiona. / Helmut
Cala de Chipiona. turismo Chipiona.
5/26 Cala de Chipiona. / Turismo Chipiona.
atardecer en el Puerto de Chipiona.
6/26 Atardecer en el Puerto de Chipiona. / Turismo Chipiona
Calle de Chipiona. Turismo Chipiona.
7/26 Calle de Chipiona. / Turismo Chipiona
Chipiona. Turismo Chipiona.jpg 2
8/26 Chipiona Turismo Chipiona.jpg 2 / Turismo Chipiona
Corrales de Pesca en la Playa de las Canteras, vistas desde el Faro. Turismo Chipiona.
9/26 Corrales de Pesca en la Playa de las Canteras, vistas desde el Faro. / Turismo Chipiona
Corrales de Chipiona. Helmut
10/26 Corrales de Chipiona. / Helmut
Corral de pesca. Turismo Chipiona.
11/26 Corral de pesca. / Turismo Chipiona
Joya mudéjar en el corazón de Regla. Santuario de Ntra. Sra. de Regla. Turismo chipiona
12/26 Joya mudéjar en el corazón de Regla. Santuario de Ntra. Sra. de Regla. / Turismo Chipiona
Faro de Chipiona. Turismo Chipiona
13/26 Faro de Chipiona. / Turismo Chipiona
El Cordón Dunar de la playa de Camarón con los Corrales de Pesca al fondo, uno de los grandes recursos naturales de Chipiona. turismo Chipiona
14/26 El Cordón Dunar de la playa de Camarón con los Corrales de Pesca al fondo, uno de los grandes recursos naturales de Chipiona. / Turismo Chipiona
El Castillo de Chipiona desde el corral de pesca un día de levante en calma. Turismo Chipiona
15/26 El Castillo de Chipiona desde el corral de pesca un día de levante en calma. / Turismo Chipiona
El pinar de Chipiona. Turismo Chipiona
16/26 El pinar de Chipiona. / Turismo Chipiona
Playa de Camarón, en Chipiona. Turismo Chipiona.
17/26 Playa de Camarón, en Chipiona. / Turismo Chipiona
La pesca en un corral de Chipiona.
18/26 La pesca en un corral de Chipiona.
Playa de Chipiona. Eduardo Mellado
19/26 Playa de Chipiona. / Eduardo Mellado
Montijo o la playa del Niño de Oro. Turismo Chipiona
20/26 Montijo o la playa del Niño de Oro. / Turismo Chipiona
Playa de Chipiona, 2025. turismo Chipiona
21/26 Playa de Chipiona, 2025. / Turismo Chipiona
Un rincón de Chipiona. Turismo Chipiona
22/26 Un rincón de Chipiona. / Turismo Chipiona
Playa de Chipiona. Turismo Chipiona
23/26 Playa de Chipiona. / Turismo Chipiona
Puesta de sol en la playa de Chipiona. Amalia
24/26 Puesta de sol en la playa de Chipiona. / Amalia
Playa de las Tres Piedras. Turismo Chipiona
25/26 Playa de las Tres Piedras. / Turismo Chipiona
Plaza de Ntra. Sra. de Regla, frente el Santuario del mismo nombre.
26/26 Plaza de Ntra. Sra. de Regla, frente el Santuario del mismo nombre. / Turismo Chipiona

