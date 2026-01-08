14 impresionantes imágenes del pueblo costero de Cádiz que la prensa internacional recomienda como destino turístico: "Es una experiencia inigualable"

Aún quedan personas fuera de la provincia de Cádiz y del mundo que no han podido disfrutar de las maravillas de esta localidad de la costa noroeste gaditana: Sanlúcar de Barrameda. A pesar de ello, la prensa internacional se hace eco con asiduidad de sus enormes atractivos, tanto que la recomiendan como destino turístico. The Telegraph o The Guardian son dos de los medios internacionales enamorados de Sanlúcar de Barrameda. En sendas publicaciones recopilan y ensalzan la historia, los atractivos y las ventajas de viajar a esta población ubicada en la desembocadura del Guadalquivir.

Sanlúcar de Barrameda Turismo ha publicado una recopilación de impresionantes imágenes del municipio, a través de las cuales queda claro por qué fue elegido en 2023 el pueblo más bonito de España. En algunas de ellas se muestra el rico patrimonio artístico, medioambiental y gastronómico. El castillo de Santiago, el Palacio de los duques de Medina Sidonia, El mercado gótico de las Covachas, el coto de Doñana, sus mágicas playas, las singulares carreras de caballos, los deliciosos pescados y mariscos, un atardecer único y la Manzanilla...

Un auténtico regalo de Sanlúcar al mundo en este puñado de fotografías.