Disfraces de Halloween 2025: evita estos tres artículos

A menos de una semana de la celebración de la fiesta de Halloween del próximo viernes 31 de octubre, muchas familias y adolescentes están aún sin disfraz para para participar en la celebración más terrorífica del año.

Por ello, si se dispone a comprar su atuendo o accesorios más aterradores para usted o sus hijos y triunfar entre familiares y amigos con la indumentaria más espeluznante, sigue esta serie de recomendaciones, sobre todo para menores de 14 años.

Y es que, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recuerda a la ciudadanía, con motivo de la proximidad de Halloween, una serie de recomendaciones de interés en relación con la adquisición de disfraces, máscaras o maquillaje.

Cuidado con los disfraces, caretas, máscaras y pelucas de Halloween

En estas fechas, los Servicios Provinciales de Consumo intensifican las labores de inspección sobre disfraces, caretas, máscaras y pelucas destinados a menores de 14 años, que son considerados juguetes a efectos de la normativa.

En la campaña de inspección de estos productos, en la que se prevén alrededor de 180 inspecciones para verificar el etiquetado a lo largo del año, la mitad de las actuaciones se enmarca en la celebración del carnaval, y la otra mitad en la festividad de Halloween.

A ello se suma la toma de 25 muestras de caretas o máscaras, corbatas, sombreros, barbillas, barbas, bigotes, pestañas, pelucas, extensiones, trenzas, tupés, rastas, medias y pantis, tutús, boas y plumas, disfraces, capas y túnicas y pompones, que se están remitiendo a un laboratorio para verificar que cumplen los requisitos de seguridad que les son aplicables.

La seguridad constituye el elemento fundamental en la compra de este tipo de artículos, tanto en el caso de niñas y niños como en el de las personas adultas.

Es imprescindible comprobar que los productos dirigidos a menores de 14 años, al tratarse de juguetes incorporan el marcado CE, que garantiza que el fabricante cumple los requisitos europeos de seguridad.

Consumo subraya la importancia de adquirir estos artículos en comercios de confianza y evitar aquellos que no ofrezcan garantías sobre su procedencia. El etiquetado debe figurar en castellano e incluir la información básica sobre advertencias de seguridad y condiciones de uso.

Ojo con los cordones a la altura del cuello, bordes afilados o máscaras sin orificios adecuados

Se recuerda que los disfraces, máscaras o caretas no deben incorporar piezas pequeñas que puedan desprenderse, bordes afilados o cordones en la zona del cuello, ya que podrían provocar asfixia o lesiones. En el caso de las máscaras, estas deben disponer de orificios de tamaño suficiente para asegurar una ventilación adecuada, mientras que las pelucas y otros elementos deben estar elaboradas con materiales resistentes al fuego.

Asimismo, durante la celebración de Halloween también aumenta notablemente la venta de productos de maquillaje. Consumo recomienda revisar detenidamente el etiquetado, que debe recoger la denominación del producto, la identificación de la empresa responsable y las precauciones de uso.

Igualmente, hay que prestar atención a lista de ingredientes para prevenir posibles alergias.

Si se va a hacer uso de lentillas, deben ser adquiridas en establecimientos con personal cualificado y contar con su correspondiente etiquetado en español.