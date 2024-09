Disfruta de más de 350 tipos de vinos en este nuevo local del centro de Jerez

Un nuevo concepto ha nacido en Jerez. En la mítica Plaza Vargas del centro de la ciudad, aparece un nuevo local 'muy de Jerez', Botagorda, un bar de vinos en los que poder degustar los vinos de la tierra y parte del mundo. Un nuevo concepto en el que se mezcla lo añejo y tradicional con un toque más moderno y contemporáneo, una abacería elegante y de calidad.

En Botagorda, nombre que surge del glosario de Jerez haciendo referencia a la típica bota de vino jerezana, predominan los vinos del Marco de Jerez, "el mejor vino del mundo", apuntan Rafael Romero e José Ignacio Martín, fundadores del nuevo negocio. En este nuevo local de maridaje, se encuentran representadas todas las bodegas jerezanas sin exclusividad. Además, los amantes del vino y del mundo de la enología pueden encontrar un nuevo lugar aquí en el que degustar vinos de cualquier parte del España y del mundo: vinos franceses, italianos, húngaros, alemanes.

Más de 300 referencias de vinos y conservas caseras

En Botagorda podrás encontrar mas de 300 referencias de vinos y 120 referencias por copa para que toda persona pueda 'copear'. "Si lo vemos con la persperctiva de una pirámide, en la base estarían los vinos de Jerez y en el vértice, los vinos del mundo", apunta Rafael Romero, regente del negocio junto a José Ignacio Martínez, dedicado en su carrera profesional al mundo del vino del Marco de Jerez y la tierra de Cádiz.

Un nuevo bar de vinos, diferenciándose del típico y tradicional tabanco de Jerez, que pretende ofrecerle al local y a los visitantes un nuevo establecimiento en el que degustar Jerez en su esencia. "No es un tabanco, es una abacería moderna y elegante. Desde que entras al establecimiento hay tres salones independientes y diferenciadas que te permite jugar con tres ambientes diferentes para que todo el mundo se sienta a gusto y como en casa, que es lo que pretendemos conseguir", aclara José Ignacio Martín, que conoce el mundo de la hostelería desde los 17 años.

Las diferentes botellas de vino que puedes encontrar en Botagorda / @botagordajerez

El primer concepto que ofrece Botagorda es un salón con mesas altas en las que podrás degustar sus tapas y conservas más sonadas: espárragos, anchoas, berberechos, todo tipo de quesos, chacinas y todo lo relacionado con el cerdo ibérico. Dentro de su cocina, los mejillones en escabeche y los boquerones en vinagre son de elaboración propia. Además de "lo típico de una abacería", Botagorda cuenta con una cocina en la que se ofrecen productos desde la ensaladilla, guisos tradicionales hasta montaditos especiales caseros y todo lo relacionado con los productos locales y de Jerez, haciéndole un guiño a la tierra y promoviendo los productos de Kilómetro 0 potenciando la proximidad.

Botagorda también cuenta con dos salas más, el 'Salón de Catas' en el que podrás ver todas las botellas que tienen en su carta de vinos. Aquí verás unas mesas bajas en las que se organizarán catas mensualmente. Por otro lado, el nuevo local de vinos también cuenta con un reservado para ofrecer la oportunidad de realizar eventos y reuniones privadas como comidas de empresa, comidas familiares o una cata específica más profesional.

Botellas desde 15 euros hasta los 2.000

"Esto es un nuevo concepto que no existe en Jerez. No habíamos visto una vinoteca que ofreciera tanta variedad tanto a nivel local como a nivel mundial. Aquí no tenemos exclusividad, Botagorda es la casa de todas las bodegas de Jerez y de la que quiera estar en nuestra carta. Se ofrecen botellas para todos los bolsillos, desde 15 euros hasta 2.000 euros y todo tipo de vinos: blanco, espumoso, generoso, tinto. Hacemos una selección muy cuidada. Hemos hecho muchas catas de vino y de latas de conservas antes de abrir el negocio para oferecerle a nuestros clientes lo que consideramos que tiene una calidad exquisita y un precio razonable", insiste Rafael Romero.

Tapas de Botagorda / @botagordajerez

Catas de vino, de sushi y mucho más

Juan Manuel Martínez, chef de Botagorda está especializado en la cocina tradicional con un toque moderno. ¿Su mejor aliado en los fogones? El atún y la cocina oriental. "Nuestro chef trata el atún como nadie. Haremos catas de sushi y cursos de sushi aprovechando que es todo un profesional", señala uno de los regentes del local.

Además de las catas de vino que se harán mensualmente, Botagorda ofrecerá también cursos de cortador de jamón y tendrá una amplia carta de actividades relacionadas con el mundo del vino y de la hostelería. ¡Al igual que su carta de vinos! Este nuevo bar de vinos de Jerez tendrá a disposición de todos los enamorados del mundo de la enología una carta dinámica que irá cambiando en función de los nuevos sabores que se vayan probando.

"Tenemos un equipo muy bueno y es un proyecto muy ilusionante. Queremos ofrecerle a Jerez algo diferente, distinto, dinámico, por temporadas. Cuando haya setas, meteremos setas en la carta, cuando sea la temporada de caza, meteremos carne de caza. También estamos dispuestos a hacer guisos veganos para que todo el mundo se sienta como en casa".

El horario de servicio de Botagorda es de 11:30 a 16:30 y de 19:30 a 12:30 horas.