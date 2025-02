Disfruta dibujando en grupo la esencia de Sanlúcar de forma gratuita

Si eres un apasionado del dibujo, te encanta el arte y además, quieres conocer rincones especiales, en Sanlúcar de Barrameda hay un espacio para ti. Urban Sketchers Sanlúcar es un grupo de personas cuyo hobby es dibujar. Apasionados del arte y del dibujo que se reúnen una o dos veces al mes para, en plena calle, pasar un rato de desconexión y capturar momentos únicos en plena ciudad.

Uno de los momentos de la quedada en Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) / @usksanlucar

"Nuestra misión es aumentar el valor artístico, narrativo y educativo del dibujo in situ, promoviendo su práctica y poniendo en contacto a personas de todo el mundo que dibujan in situ donde viven y viajan", explican desde esta organización sin ánimo de lucro. Y es que, si participas en estas sesiones gratuitas, lo único que necesitarás traer es tu propio material y muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar de una de tus aficiones, el dibujo.

Durante estas sesiones de grupo, se realizan bocetos urbanos. Dibujos que se crean in situ, ya sea en interiores o en exteriores, en este caso, en diferentes zonas de Sanlúcar de Barrameda: museos, callejuelas con encanto, plazas, en la playa, en el puerto, etc. Estos dibujos captan lo que el dibujante ve a partir de la observación directa. Por esta razón, no necesitas ser artista ni experto para participar. ¡Solo tienes que compartir tu pasión! Y plasmar en tu libreta o en tu lienzo aquello que ves.

Uno de los momentos de la quedada en Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) / @usksanlucar

Una experiencia única y muy diferente. Si te gusta dibujar y te animas, encuentra la información de estos encuentros en sus redes sociales, Instagram y Facebook (@usksanlucar).