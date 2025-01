Disfruta de música en directo en Jerez en La Guarida del Ángel: programación para febrero

La sala de conciertos de Jerez, La Guarida del Ángel, que se ha convertido en todo un referente cultural y de flamenco de la ciudad, continúa durante el próximo mes de febrero con una nueva programación de espectáculos en los que poder disfrutar de la música en directo. Una gran variedad de géneros como rock, pop, jazz, blues y soul se dan cita en este establecimiento jerezano en el que especialmente, el flamenco, se eleva al máximo nivel.

Sábado 1 de febrero

La programación de La Guarida del Ángel se inicia con el Tributo a AC/DC por Riffraff Reunion, que acaban de cumplir 33 años de pura energía AC/DC en los escenarios. El espectáculo dará comienzo a las 22:30 horas y las entradas tendrán un coste de 15 euros en venta anticipada. En taquilla su precio será de 18 euros. Uno de los puntos físicos en Jerez para poder adquirirlas es Mala Música Jerez.

Sábado 8 de febrero

El próximo 8 de febrero a partir de las 23:00 horas las puertas de esta sala de música en directo abrirán para recibir el tributo a Linkin Park. Hybrid Park llegan desde Lisboa hasta Jerez para cantar las mejores versiones de este grupo rockero. La entrada tiene un coste de 12 euros en venta anticipada o 15 euros en taquilla. Podrás adquirirlas en Mala Música Jerez o a través del siguiente enlace.

Jueves 13 de febrero

The Volcanics trae su rock and roll a La Guarida del Ángel el próximo jueves 13 de febrero a partir de las 21:00 horas. La banda australiana de rock'n'roll llega a Jerez como parte de la gira de presentación de su último álbum, 'Volatile World', y sus primeros conciertos en Europa tras seis años de ausencia. Conformada en 2003, The Volcanics son conocidos por su energía en el escenario, habiendo compartido cartel con grandes nombres como Jon Spencer Blues Explosion, The Hellacopters, Mudhoney, Radio Birdman, The Saints, The Datsuns y New York Dolls, entre otros.

Viernes 14 de febrero

Llega la Gira XVIII Aniversario de la banda The Exploding Boys, un concierto especial tributo a The Cure, Depeche Mode, New Order & Joy Division. La banda tributo a The Cure que desde su creación el pasado año 2006 está considerada como la Mejor Tributo a The Cure de Europa. Esta banda lleva 18 años en activo y ha ganado el Premio de la Prensa al MEJOR GRUPO TRIBUTO DE ESPAÑA. Un concierto único que llegará a La Guarida del Ángel el próximo viernes 14 de febrero a las 22:30 horas. Las entradas tienen un coste de 17 euros más gastos de gestión como venta anticipada. En taquilla, el precio será de 20 euros. Podrás adquirirla en este enlace.

Sábado 15 de febrero

La banda Puro Indie llega a la sala de espectáculos de Jerez para hacer un tributo a toda la música indie española. La banda hará un recorrido por versiones de Arde Bogotá, IZAL, Viva Suecia, Leiva, Supersubmarina o Love of Lesbian entre otros grupos. El concierto tendrá lugar el próximo 15 de febrero a partir de las 23:00 horas. Las entradas anticipadas tendrán un coste de 12 euros más gastos de gestión a través de este enlace. También podrás adquirirlas en taquilla por 15 euros.

Para más información sobre la programación, te dejamos su web oficial.