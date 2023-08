Esta estupenda localidad de Cádiz tiene el mayor número de pizzerías por habitante de España

La construcción en los años 50 del siglo pasado de la base militar estadounidense en Rota influyó en muchos aspectos sociales del municipio. También, y mucho en el gastronómico, dado que esta tierra famosa por la urta a la roteña es conocida por sus riquísimas pizzas. Tanto es así que las pocas franquicias que se atreven a abrir no pueden competir con los establecimientos de toda la vida. No en vano, la villa de Rota es el municipio con más establecimientos pizzeros per cápita, según un estudio ofrecido por el Consistorio. Según el dato de 2018, había abiertas 34 para sus 29.000 habitantes.

Cuando la dictadura daba sus últimos coletazos y este pueblo costero se abrió turismo, abrieron más de cien bares americanos los cuales satisfacían a los nuevos vecinos. De lo dicho anteriormente ya se deduce que la pizza que aterrizó en suelo roteño procedía del otro lado del Atlántico. La pizza llegó a Rota, como tantas otras ideas, sobrevolando el Atlántico. En 1963 el matrimonio de origen italiano conformado por Vicente Trinche y su esposa montaron el Dutch Club, justo cuatro años después de la primera pizzería que abrió en España. La pareja modificó la versión italiana con el objetivo de intensificar el sabor, con otros quesos, restando protagonismo a la mozzarella y partiendo de que el “tomate, queso, chorizo, carne picada, champiñones y anchoas” eran la combinación más demandada por la población americana.

El Dutch Club fue la “escuela” de otros pizzeros que luego abrieron manteniendo una misma premisa que caracteriza a la pizza roteña: una masa fina y crujiente. En Rota es habitual añadirle kétchup y mayonesa, para consternación de los pizzeros puristas. Aunque el verdadero secreto está en las especias que lleva la salsa elaborada con tomate, pimiento y cebolla.

Festival de la pizza

En 2023 se celebró el IV Festival de la Pizza en el bulevar Bahía de Cádiz de Rota, una prueba más de la relevancia de este plato en el municipio. Durante unos días ofrecee la posibilidad de disfrutar diferentes tipos de pizza: la pizza roteña; la americana; y la napolitana. El festival cuenta con un calendario de actuaciones musicales que ambientan todas las jornadas, así como una programación específica para los más pequeños con talleres, títeres y actuaciones musicales. El evento resulta todo un éxito. Hasta allí se desplazan decenas de vecinos y vecinas de los alrededores.