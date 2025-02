Grazalema tiene una de las mejores hamburguesas artesanales de Andalucía

Hace unas semanas se celebró el II Congreso 'Saborea Andalucía' 2025 en el Palacio de Exposiciones de IFECA de Jerez. Y aunque la mejor hamburguesa artesanal de Andalucía se sirva en el establecimiento jerezano Why Not y lleve por nombre 'He man mash', Grazalema también tiene una hamburguesa 'de premio'.

La hamburgesa 'La Furtiva' de La Tasquita del Majaceite de Grazalema se llevó para casa un tercer premio, colocándose entre las tres mejores hamburguesas artesanales de la región andaluza.

Ingredientes de la III mejor hamburguesa artesanal de Andalucía

El jurado no pudo resistirse a su combinacion a base de hamburguesa de venado, carne de pata de jabalí al horno, un cremoso de queso pajarete, jamón deshidratado, salsa 'La Tasquita' y pan brioche. Todo bajo los requisitos de usar productos de kilómetro 0.