Las hamburguesas de Jerez, Rota, Sanlúcar y Chiclana que compiten por ser la mejor de España

A partir de este momento, y hasta el próximo domingo 2 de marzo, podrás elegir cuál es la hamburugesa favorita de tu localidad para que salga como 'la mejor hamburguesa de España'. La quinta edición del Best Burger Spain ha comenzado ya con su promoción en redes y ha dado a conocer los participantes de toda España, que en esta edición son más de 300 locales los que compiten por tener una hamburguesa de premio.

En la provincia de Cádiz, Jerez se lleva la palma con tres hamburguesas; 'The Big Party', de Big John Burgers and Wines, la 'Break-Fast' de Kinos BBQ y 'La de mi suegra' de Pintamona Sur. No muy alejados de la campiña y en localidades costeras, encontramos diferentes locales que compiten por este reconocimiento como son Rota, con la 'John Cooper' de la hamburguesería Littlejohn Burgers, Sanlúcar de Barrameda con la 'Mima Blue Burguer' de Mima Restobar y Chiclana, municipio que concursa con dos locales, Nomadas Grill y HomeB.

Sabemos que no será ninguna tortura formar parte de este concurso, ya que para participar lo que hay que hacer es probar la hamburguesa y votar por ella en la página web del certamen, pinchando aquí. ¡No te olvides de pedir en el local el código que debes introducir para votarla! Y es que este es un concurso por partida doble, ya que participan los establecimientos poniendo en juego sus mejores creaciones para ser designados como los mejores de España en 2025, pero también participan los votantes, quienes entran en un sorteo un iPhone 16 solo por votar.

Aquí encontrarás toda la información sobre el concurso.

Vamos a enseñarte las tres hamburguesas jerezanas que se la juegan en este concurso. ¿Te atreves a probarlas?

The Big Party

Una hamburguesa del local Big John Burgers and Wines situado en la Avenida José Manuel Caballero Bonald. Y es que con el nombre de esta hamburguesa, ya sabes que te lo vas a pasar 'de fiesta'. ¿Cuáles son los ingredientes especiales de esta receta? Pues bien, está compuesta de un pan burger BigJohn, 170 gr de nuestra carne de vaca seleccionada por José Rosa, doble de queso cheddar, doble de bacon ahumado madera de manzano, confitura de bacon, pipas garrapiñadas y kétchup casero de cítricos. Una hamburguesa diferente pero con sabores muy intensos.

"En BigJohn es la primera vez que nos presentamos a Best Burger Spain, cuando nos reunimos todo el equipo para empezar a trabajar en la hamburguesa para el concurso teníamos claro que queríamos pasarlo bien ideándola, trabajándola y probándola, además de que reflejara lo que es para nosotros BigJohn: cocina, sabor y autenticidad. Queríamos una fiesta de sabor que es también la filosofía con la que nos sentimos identificados".

Break-Fast

Una hamburguesa que te recuerde al desayuno. Eso han hecho en Kinos BBQ, el local de la calle Zaragoza esquina con Nuño de cañas. Una hamburguesa compuesta de pan brioche de patata, carne de vaca madurada minhota, queso de oveja, bechamel de jamón y manteca colorá, chutney de tomate picante, puntilla de huevo, yema curada, polvo de jamón y tomate. ¿Suena bien, verdad?

"La idea es meter en una burguer el típico desayuno de pan con tomate, huevo y jamón. La bechamel ligera con la grasa de la manteca Colorá, la leche infusiónada en huesos y el jamón picado. El tomate agridulce con toques picantes. Los huevos del desayuno, con su clara en puntilla crujiente y el pan esponjoso tostado. De ahí su nombre".

La De Mi suegra

Esta hamburguesa con un nombre tan característico no podría salir de otros fogones que no fueran el de Pintamona. En esta ocasión, el local que participa en el concurso es el de la zona sur, situado en el Residencial Puerta Bahía de Jerez de la Frontera. ¿Qué lleva esta hamburguesa? Está compuesta de un pan brioche de Juanito Baker con carne premium de vaca de origen gallego DRY AGED, pulled pork casero estilo chicharrones, mermelada de panceta ibérica de Montesierra y salsa de queso Payoyo. ¡Una receta muy jerezana!

"El equilibro perfecto de cocina casera, ingredientes gourmet de la tierra, y sabores auténticos, para darle este toque tan especial a nuestra Burger".